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Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 225
Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ
Репетитор попросив ШІ порахувати, скільки коштує троянда, і той схибив
Джерело: Pexels

На позір проста шкільна задача про вартість квітки спровокувала бурхливі обговорення в українському сегменті соцмереж. Завдання опублікував репетитор з математики під ніком @vlate_maths, який спробував задати його штучному інтелекту, але отримав неправильну відповідь.

Скриншот відповіді ШІ педагог опублікував на своїй сторінці у Threads. "Фух, можна видихати, ШІ нам не загрожує, поки що", – написав він. Однак нарвався на критику від коментаторів.

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Репетитор з математики спитав у ШІ, скільки коштує троянда і той не зміг правильно відповісти

Джерело: Скриншот

Задача, яку @vlate_maths задав ШІ, звучить так: "Троянда коштує 80 грн і ще половину від своєї вартості. Скільки коштує троянда?". На це запитання чат-бот без вагань відповів: "120 грн". І машина потрапила тут у типову логічну пастку.

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Щоб розставити всі крапки над "і", автор блогу виклав детальний розбір задачі через звичайне шкільне рівняння. Він пояснив, що повну вартість троянди потрібно позначити як х, а "половину від своєї вартості", як 0,5х. Згідно з умовою, складаємо рівняння x = 80 + 0,5x. Перенісши змінні в одну сторону та поділивши 80 на 0,5, отримуємо x = 160. Отже, правильна ціна квітки – 160 гривень. Для перевірки достатньо підставити значення назад в умову: 80 грн плюс половина від 160 грн (тобто ще 80 грн) у сумі дають ті самі 160 грн.

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Пояснення розв'язку задачі

Джерело: Скриншот

Утім, далеко не всі користувачі погодилися з тим, що помилка в цій задачі є свідченням математичної неграмотності. У коментарях розгорілася дискусія щодо коректності самого формулювання. Дописувачі зауважили, що фраза "Троянда коштує 80 грн" підсвідомо збиває з пантелику і змушує мозок вираховувати 50% саме від 80 гривень, через що й виходить сума у 120 гривень.

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Пояснення розв'язку задачі

Джерело: Скриншот

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Формулювання умов задачі розкритикував і магіст системного аналізу

Джерело: Скриншот

Частина коментаторів закликала авторів подібних завдань узгоджувати тексти з філологами, аби уникнути двозначності. До обговорення долучився навіть магістр системного аналізу та програміст із 12-річним стажем, який зізнався, що й сам спочатку подумав про 120 гривень. На його думку, критикувати ШІ в цій ситуації не варто, адже постановка задачі не є повністю детермінованою і залишає простір для різних трактувань. Інші ж дописувачі назвали подібні каверзи підміною умов та маніпуляцією, наголосивши, що видавати неоднозначно сформульовану задачу за абсолютно зрозумілу – це моветон.

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Формулювання умов задачі розкритикував і магіст системного аналізу

Джерело: Скриншот

Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ

Коментатори кпинили з того, як сформульовані умови

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, як батька другокласника довела до істерики задача про довжину удава.

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репетиторматематикасоцмережіШтучний інтелект (ШІ)
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