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Скільки олівців у кожній коробці? Задача з математики заплутала мережу

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
90
Скільки олівців у кожній коробці? Задача з математики заплутала мережу
Подумки перекладати олівці з коробки в коробку і лічити їх при цьому не так просто, як здається. Джерело: Unsplash

Задача про олівці в трьох коробках змусила декого засумніватися у власних підрахунках. Її опублікувала репетиторка з математики на ім’я Ліза.

Допис з’явився у Threads, де користувачі почали перевіряти свої відповіді. "Батьки п’ятикласників, перевіримо логіку", – написала авторка і запропонувала розв’язати просту на перший погляд задачу.

Скільки олівців у кожній коробці? Задача з математики заплутала мережу

Репетиторка поділилась простою на позір, але доволі підступною задачею. Джерело: Скриншот

Спочатку в кожній із трьох коробок лежить по 12 олівців. Із першої коробки чотири олівці переклали в другу, а потім із другої шість олівців переклали в третю. Потрібно визначити, скільки олівців залишилося в кожній коробці.

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Щоб розв’язати задачу, потрібно послідовно врахувати кожне переміщення. У першій коробці після того, як звідти забрали чотири олівці, залишилося 8. У другій спочатку стало 16 олівців, адже до початкових 12 додали ще 4, але після передачі шести в третю коробку залишилося 10. У третій коробці, навпаки, було 12 олівців, а після отримання ще шести стало 18.

Скільки олівців у кожній коробці? Задача з математики заплутала мережу

Правильна відповідь потребувала доволі простих арифметичних обчислень. Джерело: Скриншот

Отже, правильна відповідь – 8, 10 і 18 олівців відповідно. Перевірити себе можна, додавши отримані числа: (8 + 10 + 18 = 36). Загальна кількість олівців не змінилася, адже їх лише перекладали з однієї коробки в іншу.

У коментарях користувачі теж намагалися розібратися із завданням. Однак не всім далися з першої спроби прості, хоча і кількаетапні розрахунки в умі.

Скільки олівців у кожній коробці? Задача з математики заплутала мережу

Декому прості арифметичні розрахунки давались не з першого разу. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, про лайфхак, який допоможе множити без калькулятора і стовпчика навіть двозначні числа.

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