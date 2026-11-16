Скільки павичів на картинці? Найрозумніші назвуть відповідь за 11 секунд

Іноді навіть найпростіше на перший погляд зображення здатне заплутати наш мозок. Особливо коли кілька предметів накладаються один на одного, а яскраві кольори відвертають увагу від деталей. Дивіться зображення нижче.

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Саме таку головоломку запропонувало видання Jagran Josh. Читачам потрібно порахувати всіх павичів лише за 11 секунд.

Спочатку здається, що визначити їхню кількість надзвичайно легко. Проте варто придивитися уважніше, і стає зрозуміло, що окремі силуети приховані за іншими. Не поспішайте рахувати лише великі силуети. Звертайте увагу на дрібні деталі, особливо у верхній частині зображення.

Якщо не вдалося впоратися з першої спроби, спробуйте ще раз, але вже без обмеження часу.

Чим корисні такі головоломки

Оптичні ілюзії та завдання на пошук прихованих предметів – не лише спосіб цікаво провести кілька хвилин. Вони змушують мозок активно опрацьовувати візуальну інформацію, відокремлювати потрібні деталі від загального фону та концентруватися на конкретній меті.

Такі вправи залучають одразу кілька пізнавальних процесів:

Концентрацію уваги. Щоб знайти всі фігури, необхідно зосередитися на зображенні й не відволікатися на яскраві елементи.

Щоб знайти всі фігури, необхідно зосередитися на зображенні й не відволікатися на яскраві елементи. Зорове сприйняття. Мозок вчиться розрізняти контури предметів навіть тоді, коли вони частково приховані.

Мозок вчиться розрізняти контури предметів навіть тоді, коли вони частково приховані. Швидкість пошуку. Регулярна практика може допомагати швидше виконувати подібні завдання.

Регулярна практика може допомагати швидше виконувати подібні завдання. Спостережливість. Пошук дрібних деталей заохочує уважніше аналізувати побачене.

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Дослідження зорового пошуку показують, що практика може підвищувати швидкість виконання відповідних завдань. Водночас такі головоломки не є повноцінним тестом IQ, а їх розв'язування саме собою не гарантує підвищення інтелекту.

Правильна відповідь

Якщо ви нарахували 20 павичів, то впоралися із завданням правильно.

Навіть якщо для пошуку знадобилося більше ніж 11 секунд, це не свідчить про низький рівень інтелекту. Адже головна мета подібних завдань – перевірити свою уважність, потренувати зорове сприйняття та отримати задоволення від розгадування.

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