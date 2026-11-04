Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Росії на 2180 окупантів: дані ГенштабуЖінка перевіряє електрощиток. Ілюстрація до відключень світлаКрим знову залишився без світла: окупанти заявили про нову "аварію"Найпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місціНайпопулярніші коледжі України: куди подавали заяви вступники в 2026 році та який заклад на першому місці"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоніІлюстрація - жінка закутана в прапор УкраїниУ країні ЄС ускладнили складання мовних курсів біженцями: що змінилося для українцівНацбанк продає золоті 100 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають"Я там на майданчику і повісився б!" Олександр Рудинський – про роботу з зірками Голлівуду, розкішне життя і рішення про паузу в кінокар’єрі"Я там на майданчику і повісився б!" Олександр Рудинський – про роботу з зірками Голлівуду, розкішне життя і рішення про паузу в кінокар’єріТаємниці особистого життя Федінчика після розлучення з Денисенко: чи зайняте серце актора та за які коментарі він може заблокуватиТаємниці особистого життя Федінчика після розлучення з Денисенко: чи зайняте серце актора та за які коментарі він може заблокувати"Жила своєю справою": Росія ударом по Комишувасі вбила очільницю ЦНАП. Фото"Жила своєю справою": Росія ударом по Комишувасі вбила очільницю ЦНАП. ФотоЧи обовʼязково вмикати поворот? Тест для водіївЧи обовʼязково вмикати поворот? Тест для водіїв
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
459
Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих
Сова не розуміє, як можна не розв'язати таку просту задачу? Джерело: Pexels

Звичайна на вигляд задача про пальму та сову змусила дорослих замислитися над простим, але неочевидним запитанням: якої висоти птах? Розв’язати це підступне завдання на логіку запропонувала своїм підписникам репетиторка з математики Валерія Петрина.

Картинку з умовами вона опублікувала на своїй сторінці у Threads."Я репетитор з математики і найулюбленіше для моїх учнів – задачі на логіку. Остання, над якою мій учень думав і спорив зі мною дуууже довго. Яка відповідь на вашу думку?" – написала Валерія.

Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Задача з математики виявилась не такою простою, як здавалась на перший погляд. Джерело: Скриншот

На зображенні показано дві ситуації. У першій сова сидить на верхівці пальми, а загальна висота дерева разом із птахом становить 230 сантиметрів. На другій пальма стоїть окремо, а сова – поруч на землі. Відстань між верхівкою дерева та головою птаха дорівнює 200 сантиметрам. Потрібно визначити зріст сови.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
"Скатертью дорога": як перекласти українською та які є влучні відповідники
1,5 т.
"Скатертью дорога": як перекласти українською та які є влучні відповідники
Аліна МілсентАліна Мілсент
744
Є лише 24 секунди: головоломка на уважність
744
Є лише 24 секунди: головоломка на уважність
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,0 т.
Вчителька – зірка мережі назвала книгу зі шкільної програми, яку радить прочитати кожному: осмислювати будемо все життя
1,0 т.
Вчителька – зірка мережі назвала книгу зі шкільної програми, яку радить прочитати кожному: осмислювати будемо все життя

Щоб розв'язати задачу, достатньо скласти два прості рівняння. Якщо позначити висоту пальми літерою П, а сови – С, то з першого малюнка отримуємо: П + С = 230. З другого: П − С = 200. Додаємо рівняння, отримуємо подвоєну висоту пальми: 430 сантиметрів. Отже, сама пальма має висоту 215 сантиметрів, а сова – 15 сантиметрів (230 − 215).

Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Здебільшого коментатори відповідали правильно, але не всі зрозуміли, як проводити розрахунки. Джерело: Скриншот

У коментарях під дописом користувачі пропонували правильну відповідь та інші варіанти розв’язку. І здебільшого відповідали правильно. Але знайшлися й ті, хто спочатку отримав 30 сантиметрів, просто віднявши 200 від 230. Інші не розуміли, чому зріст сови потрібно враховувати двічі, адже на другому малюнку вона стоїть на землі, а отже не мала би впливати на висоту пальми.

Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Декого з коментаторів спантеличувало, чому зріст сови у розв'язку має враховуватися двічі. Джерело: Скриншот

Не обійшлось у коментарях і без дискусій. Один із дописувачів пригадав радянський мультфільм "38 папуг" і пожартував, що сова, як їй і належить, дорівнює 38 папугам. Інший його виправив: мовляв, 38 папугами вимірювали удава, а не сову. Після чого обидвоє отримали зауваження через недоречність цитування радянського контенту.

Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

В коментарях навіть стався діалог на тему доречності паралалей з радянським контекстом. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, як соцмережі обурила задача про борошно та цукор для торта – автори підручника склали умову задачі некоректно.

Схожі теми
математикасоцмережірепетитор
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!