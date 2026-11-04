Скільки сантиметрів має сова? Логічна задача для дітей спантеличила дорослих

Звичайна на вигляд задача про пальму та сову змусила дорослих замислитися над простим, але неочевидним запитанням: якої висоти птах? Розв’язати це підступне завдання на логіку запропонувала своїм підписникам репетиторка з математики Валерія Петрина.

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Картинку з умовами вона опублікувала на своїй сторінці у Threads."Я репетитор з математики і найулюбленіше для моїх учнів – задачі на логіку. Остання, над якою мій учень думав і спорив зі мною дуууже довго. Яка відповідь на вашу думку?" – написала Валерія.

На зображенні показано дві ситуації. У першій сова сидить на верхівці пальми, а загальна висота дерева разом із птахом становить 230 сантиметрів. На другій пальма стоїть окремо, а сова – поруч на землі. Відстань між верхівкою дерева та головою птаха дорівнює 200 сантиметрам. Потрібно визначити зріст сови.

Щоб розв'язати задачу, достатньо скласти два прості рівняння. Якщо позначити висоту пальми літерою П, а сови – С, то з першого малюнка отримуємо: П + С = 230. З другого: П − С = 200. Додаємо рівняння, отримуємо подвоєну висоту пальми: 430 сантиметрів. Отже, сама пальма має висоту 215 сантиметрів, а сова – 15 сантиметрів (230 − 215).

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У коментарях під дописом користувачі пропонували правильну відповідь та інші варіанти розв’язку. І здебільшого відповідали правильно. Але знайшлися й ті, хто спочатку отримав 30 сантиметрів, просто віднявши 200 від 230. Інші не розуміли, чому зріст сови потрібно враховувати двічі, адже на другому малюнку вона стоїть на землі, а отже не мала би впливати на висоту пальми.

Головні історії дня

Не обійшлось у коментарях і без дискусій. Один із дописувачів пригадав радянський мультфільм "38 папуг" і пожартував, що сова, як їй і належить, дорівнює 38 папугам. Інший його виправив: мовляв, 38 папугами вимірювали удава, а не сову. Після чого обидвоє отримали зауваження через недоречність цитування радянського контенту.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як соцмережі обурила задача про борошно та цукор для торта – автори підручника склали умову задачі некоректно.