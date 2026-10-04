Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають

Над цією задачею для 4 класу зависають навіть дорослі. У Марійки є 20 різнокольорових кульок – жовті, зелені, сині та чорні, причому 17 із них не зелені, 5 – чорні, а 12 – не жовті. Потрібно визначити, скільки серед них синіх кульок.

Відео дня

Завдання міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" опублікувала репетиторка з математики у TikTok. Розв’язати його можна за кілька простих кроків.

Як розв’язати задачу

Якщо з 20 кульок 17 не зелені, то решта 3 – зелені. Відомо, що чорних кульок 5.

Також 12 кульок – не жовті. Отже, жовтих кульок 8, адже 20 – 12 = 8.

Тепер від загальної кількості віднімаємо зелені, чорні та жовті кульки: 3 + 5 + 8 = 16. Таким чином, синіх кульок 4.

Користувачі швидко знайшли відповідь

У коментарях під відео шестеро користувачів написали, що у Марійки виходить 4 сині кульки. Автор завдання підтвердив правильність відповіді, написавши: "Так, 4 сині кульки".

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Інші завдання, які викликали дискусії

Нагадаємо, українців спантеличило завдання з математики для 4 класу, у якому школярам потрібно визначити, які цифри приховані за буквами у прикладі "кіт + ніс = пес".

У коментарях користувачі пропонували різні варіанти розв’язання та обговорювали складність завдання. Частина коментаторів вважала, що такі вправи можуть бути надто складними для учнів початкової школи.

Головні історії дня

Раніше мережу зацікавило завдання з підручника для 4 класу, у якому потрібно було із поданих слів скласти нові, змінивши лише одну букву. Серед слів були "казка", "атлас", "карта", "голос", "весна" та "комар", а найбільше дискусій викликало слово "атлас".

Як писав OBOZ.UA, мережу раніше сколихнула дискусія через підручник з математики для 5 класу, у якому були задачі про Юрія Гагаріна, Карлсона та Карабаса-Барабаса. Користувачі по-різному оцінювали такі завдання: одні пропонували замінити персонажів на сучасніших, інші зазначали, що незнання героя не заважає розв’язати задачу.