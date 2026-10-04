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Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають
Люди зависли на завданні для 4 класу. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

Над цією задачею для 4 класу зависають навіть дорослі. У Марійки є 20 різнокольорових кульок – жовті, зелені, сині та чорні, причому 17 із них не зелені, 5 – чорні, а 12 – не жовті. Потрібно визначити, скільки серед них синіх кульок.

Завдання міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" опублікувала репетиторка з математики у TikTok. Розв’язати його можна за кілька простих кроків.

Як розв’язати задачу

Якщо з 20 кульок 17 не зелені, то решта 3 – зелені. Відомо, що чорних кульок 5.

Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають

Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають. Джерело: Скриншот

Також 12 кульок – не жовті. Отже, жовтих кульок 8, адже 20 – 12 = 8.

Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають

Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають. Джерело: Скриншот

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Тепер від загальної кількості віднімаємо зелені, чорні та жовті кульки: 3 + 5 + 8 = 16. Таким чином, синіх кульок 4.

Користувачі швидко знайшли відповідь

У коментарях під відео шестеро користувачів написали, що у Марійки виходить 4 сині кульки. Автор завдання підтвердив правильність відповіді, написавши: "Так, 4 сині кульки".

Скільки синіх кульок у Марійки? Задача для 4 класу, над якою дорослі зависають

Коментарі під дописом із задачею. Джерело: Скриншот

Інші завдання, які викликали дискусії

Нагадаємо, українців спантеличило завдання з математики для 4 класу, у якому школярам потрібно визначити, які цифри приховані за буквами у прикладі "кіт + ніс = пес".

У коментарях користувачі пропонували різні варіанти розв’язання та обговорювали складність завдання. Частина коментаторів вважала, що такі вправи можуть бути надто складними для учнів початкової школи.

Раніше мережу зацікавило завдання з підручника для 4 класу, у якому потрібно було із поданих слів скласти нові, змінивши лише одну букву. Серед слів були "казка", "атлас", "карта", "голос", "весна" та "комар", а найбільше дискусій викликало слово "атлас".

Як писав OBOZ.UA, мережу раніше сколихнула дискусія через підручник з математики для 5 класу, у якому були задачі про Юрія Гагаріна, Карлсона та Карабаса-Барабаса. Користувачі по-різному оцінювали такі завдання: одні пропонували замінити персонажів на сучасніших, інші зазначали, що незнання героя не заважає розв’язати задачу.

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