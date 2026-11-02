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"Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?" Задача для 3 класу спантеличила мережу

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
1,0 т.
"Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?" Задача для 3 класу спантеличила мережу
Цукор / борошно

Мережу збурила задача з підручника математики для 3 класу. В умовах задачі вказано одні одиниці вимірювання, а відповідь знайти школярі мають в інших.

На дивну задачу звернула увагу вчителька Ксенія Петруняк. Її допис у Threads  викликав жваві дискусії у коментарях.

Що не так із задачею

"Чи я дурна, чи лижі не їдуть", – лаконічно підписала авторка допису скриншот зі шкільного підручника з математики для 3 класу.

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

Скриншот допису

Школярам початкової школи автори підручника розповідають умови задачі: для здобної випічки на 16 склянок борошна беруть 4 склянки цукру. А ось визначити діти мають, скільки кілограмів цукру потрібно на 24 кілограми борошна.

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Саме невідповідність одиниць вимірювання і збентежила людей.

Дехто припускав, що автори підручника пропонували дітям шукати пропорцію, не зважаючи на одиниці вимірювання. Інші резонно цікавилися, навіщо у початковій школі формувати у дітей неправильні уявлення, що потім ускладнять роботу вчителям фізики.

Натомість колега Ксенії, викладачка математики Юлія Андрусишин вважає, що задача складена коректно. Розв'язується вона у дві дії. У першій потрібно знайти, у скільки разів потрібно менше цукру, ніж борошна. У другій – визначити кількість кілограмів цукру, виходячи з отриманого у першій дії співвідношення.

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

Скриншот допису

"Якщо це і пропорція, і навіть якщо міри не мають значення: чи то склянки, чи то кілограми... Якщо це просто задача на відношення, тоді давайте залишимо дітям таку задачу: на обід чотирьом білкам потрібно 16 горішків, тоді скільки треба горішків, щоб прикрасити 24 торта? На 16 людей підготували 4 круглих столи. А скільки треба слив щоб заповнити 24 ящики?" – відповіла на версію про задачу на пропорцію Ксенія Петруняк.

Вона наголосила, що пропорційність має описувати залежність між величинами, а не просто співвідношення між числами. І перед обчисленням треба перевірити не лише те, чи є логічний зв’язок між величинами, а й те, чи узгоджені їхні одиниці вимірювання.

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

''Скільки треба кілограмів цукру на 24 кг борошна?'' Задача для 3 класу спантеличила мережу

У коментарях українці бурхливо дискутують

Як розповідав OBOZ.UA, завдання із підручника "Я досліджую світ" (ЯДС) із ребусом, у якому було зашифроване слово "модрина", обурило маму школярки. Жінка вважає, що діти не знають про це дерево, а тому завдання начебто заскладне.

Своїми емоціями блогерка на ім'я Анастасія поділилася в TikTok. Українка розповіла, що шукала відповідь на запитання разом зі своєю дитиною, але вона й сама не знала про хвойне дерево, яке скидає голки на зиму.

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