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Скільки тварин ви бачите? Швидкий тест на IQ

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
84
Скільки тварин ви бачите? Швидкий тест на IQ
Головоломка. Джерело: Bright Side

Оптичні ілюзії – цікавий спосіб перевірити свою спостережливість, потренувати зорове сприйняття та відволіктися від повсякденних справ. Деякі зображення приховують значно більше деталей, ніж можна помітити з першого погляду. Дивіться зображення нижче.

Цього разу пропонуємо незвичайну головоломку, в якій потрібно знайти всіх захованих тварин лише за 10 секунд. Про візуальне завдання розповідає Jagran Josh.

Скільки тварин ви бачите? Швидкий тест на IQ

Головоломка. Джерело: Bright Side

Перед вами зображення, на якому силуети кількох тварин поєднані в одну композицію. Деяких із них можна розпізнати одразу, тоді як інші майстерно приховані серед контурів більших фігур.

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Ваше завдання – за 10 секунд знайти якомога більше тварин. Уважно придивіться до малюнка, звертаючи увагу не лише на основні силуети, а й на порожні ділянки між ними. Спробуйте не затримувати погляд тільки на найбільшій фігурі. Іноді достатньо змінити напрямок спостереження, щоб помітити обриси ще однієї тварини.

Чому корисно розгадувати оптичні ілюзії

Подібні головоломки допомагають тренувати концентрацію уваги, спостережливість і зорове сприйняття. Щоб виконати завдання, мозок повинен розрізняти окремі форми, аналізувати контури та знаходити приховані деталі.

Особливість таких ілюзій полягає в тому, що людина зазвичай насамперед помічає найбільший або найконтрастніший об'єкт. Інші елементи можуть залишатися непомітними, доки увага не переключиться на дрібніші частини зображення.

Водночас варто пам'ятати, що такі завдання не визначають реальний рівень IQ. Це насамперед розвага та спосіб перевірити власну уважність.

Правильна відповідь

Скільки тварин ви бачите? Швидкий тест на IQ

Правильна відповідь. Джерело: Bright Side

У цій оптичній ілюзії заховано дев'ять тварин.

Якщо вам вдалося знайти всі дев'ять тварин за 10 секунд, це чудовий результат, який свідчить про вашу спостережливість у цьому завданні. Якщо ж частину фігур ви не помітили, спробуйте повернутися до малюнка та розглянути його ще раз, уже без обмеження часу.

OBOZ.UA додатково підготував головоломку, у якій доведеться із сірників складати трикутники.

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