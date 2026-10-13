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"Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?" Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?" Задача з математики поставила дорослих у глухий кут
Задача, яку опублікувала репетиторка, розв'язується не тільки математичним, але і графічним способом. Джерело: Pexels

Проста шкільна задача з математики спровокувала активне обговорення серед користувачів мережі, які розійшлися в думках щодо її умов та варіантів розв'язання. Дописом із логічним завданням поділилася репетиторка з математики Ліза Сарабеєва.

Публікація з'явилася на її сторінці в соціальній мережі Threads. Викладачка запропонувала користувачам перевірити уважність дітей за допомогою підступного завдання. "Перевірте, чи Ваша дитина уважно читає умови задач. У класі 30 учнів. 18 вивчають англійську, 15 – німецьку, а 7 учнів вивчають обидві мови. Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов? Не поспішайте рахувати в голові", – написала репетиторка.

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Репиторка задала задачу з математики і коментатори з нею впорались. Джерело: Скриншот

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Правильне розв'язання цієї задачі базується на тому, що 7 учнів мають бути враховані в обох групах – англійській та німецькій. Щоб дізнатися, скільки дітей вивчають хоча б одну мову, потрібно від суми тих, хто вчить англійську та німецьку, відняти цю кількість. Тобто, для визначення кількості тих, хто вчить ці дві мови складаємо таке рівняння: 18 + 15 – 7 = 26. Все що залишилось, це відняти отриману кількість від загального складу класу. Таким чином отримуємо відповідь – 4 учні не вивчають жодної з двох зазначених мов (30 – 26 = 4).

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Хтось в коментарях складав рівняння, а хтось розв'язував графічним методом. Джерело: Скриншот

Чимало користувачів правильно відповіли на це завдання. Причому розв’язували його різними методами: хтось складав рівняння, а хтось намалював графічно. У цих коментаторів відповідь вийшла правильною.

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Хтось жартував не над задачею, а над рівнем знання мови серед школярів. Джерело: Скриншот

Траплялись у коментарях і жарти. Наприклад, про те, що з рівнем викладання іноземних мов у звичайній українській школі англійську та німецьку по-справжньому не вчить ніхто. Хоча на це зауваження заперечили, що все багато в чому залежить від школи і конкретного вчителя.

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Думки з приводу розв'язку задачі розійшлися. Джерело: Скриншот

Інші з гумором зауважували, що решта 4 учні можуть вивчати французьку чи китайську. Тобто, по суті, іноземну мову в цьому класі може вчити кожна дитина.

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Комусь вистачило невеличкої підказки, щоб збагнути, як треба розв'язувати цю задачу. Джерело: Скриншот

А ще деякі коментатори вдалися до дискусій щодо формулювання умов. Вони посперечались про використання слів "принаймні" та "лише" і про те, як мовні нюанси впливають на математичну точність розв'язку. Предметом суперечки було те, чи може невдале формулювання зробити задачу незрозумілою, а то й взагалі непридатною для розв’язку.

''Скільки учнів не вивчають жодної з цих мов?'' Задача з математики поставила дорослих у глухий кут

Посперечались у коментарях і про формулювання задачі. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав про задачу із 20 зошитами, яка вивела з рівноваги маму з школяра.

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