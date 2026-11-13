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"Скоро скасують дітям радість!" Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
255
"Скоро скасують дітям радість!" Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку
Дитячий садок, ілюстративне фото. Джерело: Створено за допомогою ШІ

В Україні запропонували заборонити приносити солодощі на дні народження у дитячих садках. Електронну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. У ній пропонується встановити сучасні, чіткі та єдині для всіх закладів дошкільної освіти правила щодо продуктів, які батьки або інші особи приносять дітям на святкові заходи.

У документі аргументують таку позицію тим, що у групах можуть бути діти з цукровим діабетом, харчовою алергією, непереносимістю певних продуктів або іншими медичними протипоказаннями. Автор петиції зазначає, що раніше вимога регулювалася положеннями Інструкції з організації харчування у дошкільних закладах, проте 2026 року вона втратила свою чинність.

''Скоро скасують дітям радість!'' Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

В Україні запропонували заборонити приносити солодке у дитсадки на свята. Джерело: Скриншот

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"До громадян та ініціаторів цієї пропозиції надходять звернення батьків щодо подібних ситуацій. Зокрема, повідомлялося про випадок, коли в дитячій групі виховувалася дитина з цукровим діабетом, однак батьки інших дітей не погоджувалися відмовитися від принесення солодощів на свята та продовжували пригощати ними всю групу, попри відомі ризики для здоровʼя цієї дитини", – йдеться у зверненні.

Водночас українців обурила така пропозиція. Під дописом юриста Олександра Погорілого у Facebook користувачі мережі зазначали, що подібні ініціативи не на часі, адже в Україні війна і є нагальніші проблеми. Крім того, у більшості закладів солодощі складають у шафки й діти забирають його додому, де батьки вирішують чи можна це істи.

Декому подібні пригощання нагадували поминки, коли людям роздають солодке. А хтось нарікав на те, що у багатьох малюків і так забрали дитинство, а скоро скасують і радість.

''Скоро скасують дітям радість!'' Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

Українців обурила ініціатива заборонити солодке у дитсадках. Джерело: Скриншот

"Мені смішно що таку проблему вирішують не на рівні самого садочка чи школи, не вирішують батьки між собою, а вирішують на рівні міністерства. Шановні, ви зовсім з глузду з'їхали. У країні війна, проблем безмежно, укриття, світло, опалення і багато іншого. Невже не видно де першочергові, глобальні проблеми?"

"Скоро заборонять дітям радіти".

''Скоро скасують дітям радість!'' Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

В Україні створили петицію про заборону солодкого у дитсадках. Джерело: Скриншот

"Солодощі – не можна, хай їдять моркву"

"В нас садочок не працює з початку війни. А ви проблему вирішуєте з солодощами до дня народження. А може потрібно з укриттями вирішувати?"

''Скоро скасують дітям радість!'' Українців обурила петиція про заборону солодощів на день народження у дитсадку

Для чого приносити солодощі у дитсадок на свята. Джерело: Скриншот

Для того, щоб петицію розглянула влада, вона має набрати 25 тисяч підписів. На пʼятницю, 13 листопада, документ підтримав 21 підписант, тоді як до кінця збору залишилося 88 днів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць.

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