74% опитаних батьків вважають, що війна в Україні сильно вплинула на дитинство їхніх дітей та можливість жити звичним життям. Тоді як не помічають такого впливу лише 3% учасників моніторингу. 87% відзначають зміни в емоційному стані дітей через війну, а 44% стикаються з цим часто.

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Такі дані містяться у результатах дослідження, проведеному до Всесвітнього дня дитини. Згідно з опитуванням, у середньому батьки проводять разом з дитиною 1 годину 45 хвилин на день у будні, а у вихідні спільний час збільшується на 25 хвилин – до 2 годин 10 хвилин.

Найчастіше це стосується повсякденних речей, як-то розмов про те, як минув день, спільних обідів або вечері, допомога з навчанням, ігри та прогулянки. Чверть батьків також проводять час з дітьми за переглядом фільмів та відеоіграми. Серед інших занять – екскурсії та подорожі, читання книжок, творчість і хобі, а також приготування їжі й хатні справи.

"Коли ми говоримо про вплив війни на дітей, важливо розуміти, що йдеться про ціле покоління, яке дорослішає в умовах тривалої невизначеності. Для цих дітей війна вже стала частиною повсякденного досвіду, а не тимчасовим порушенням звичного життя. І це змінює контекст, у якому формуються їхні соціальні навички, уявлення про безпеку та стосунки з близькими", – кажуть дослідники.

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Вони зазначають, що попри всі виклики, українські батьки зберігають емоційну близькість із дітьми, знаходять можливості для спілкування, спільних занять і проявів любові.

Дослідження проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

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