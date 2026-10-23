Стала відома назва Радіодиктанту національної єдності в 2026 році

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності має назву "Лист, який не закінчується". Автором текст став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Цьогоріч вперше його читатимуть двоє – громадська діячка й волонтерка Даша Астафʼєва, а також вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

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Про це повідомило Суспільне. Радіодиктант 2026 відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови.

"Мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, – це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати", – розповів Дронь.

Водночас продюсерка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько зазначила, що цьогорічний текст флешмобу – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей,

"Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення", – додала Шелудько.

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Нагадаємо, Астфафʼєва розповіла, що текст радіодиктанту знайде відгук у кожному серці. За її словами, і ті, хто читатиме текст, і ті, хто його писатиме, плакатимуть. Крім того, громадська діячка поділилася, що відчуває хвилювання і свою частку відповідальності за таку справу.

Водночас Артур Пройдаков поділився, що вони намагатимуться диктувати текст так, щоб до його написання долучилися якомога більше учасників. Зокрема, він звернув увагу, що серед бажаючих багато учнів молодших класів, які часто не встигають

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"Щодо учнівства – це окреме завдання із зірочкою, про яке ми будемо з Дашею говорити. Тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, і навіть вищих навчальних закладів, що вони не встигають. Адже хочуть і малюки написати (діти 1–4 класів, наприклад), і середня школа, і вони десь не встигають. Тому, я думаю, ми в принципі намагатимемося диктувати так, щоб долучилися максимально всі", – розповів Пройдаков.

Він також припустив, що цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

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"Мені здається, до речі (не хочу бути якимось футурологом), але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо сам формат… Я не знаю, чи ми можемо говорити, чи ні…Сам формат тексту сприяє тому, щоб створювати якісь свої оригінальні версії або кавери", – додав педагог.

Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант 2026 року. Серед основних претензій до неї – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

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Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

Водночас Дронь відреагував на хейт щодо Астаф’євої, яка читатиме Радіодиктант. Він підкреслив, що суспільство відволікає увагу від головної мети всеукраїнського флешмобу. За його словами, диктант покликаний об’єднувати українців навколо мови, а не ставати приводом для суперечок і критики особистостей.

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Що відомо про автора тексту

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми", книги прози "Гемінґвей нічого не знає" та "Лікарня Святого Пантелеймона", яка знаходиться в друці. У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. У жовтні 2024-го отримав важке поранення та демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, памʼяті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни.

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"Радіодиктант нас щороку обʼєднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова обʼєднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте", – розповів письменник.

Трансляція радіодиктанту відбуватиметься на всіх ключових майданчиках Суспільного.

Минулого року автором диктанту під назвою "Треба жити!" виступила письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його народна артистка України Наталія Сумська.

Нагадаємо, Радіодиктант 2025 обурив українців через те, що акторка Наталія Сумська занадто швидко та без інтонацій читала текст. Саме тому учасники флешмобу звернулися до Суспільного Мовлення, яке організовує та проводить подію щороку, для того, щоб наступного року текст читав хтось із вчителів.

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