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Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
903
Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава
Ілюстративне зображення. Як зміниться навчання у коледжах. Джерело: Freepik

Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників у коледжі в 2026 році, яких було зараховано на бюджет, стало Медсестринство – 7 469 студентів. Другу позицію зайняло Будівництво і цивільна інженерія – 4 085, третю – електрична інженерія – 3 847. 

Відповідні дані оприлюднило Державне підприємство Інфоресурс. Там відзначили, що цьогоріч зросла кількість бажаючих та зарахованих до коледжів учнів, а також зʼявилася нова популярна спеціальність – машинобудування. Також вступ-2026 продемонстрував зростання кількості студентів, які навчатимуться за напрямами електрична інженерія, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування.

Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава

Найпопулярніша спеціальність серед вступників у коледжі в 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

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Всього до закладів фахової передвищої освіти зараховано 172 365 студентів, тоді як у 2025 році таких було 134 121. На бюджет цьогоріч загалом вступило  70 717 учнів, на контракт – 101 648.

Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава

Скільки вступників зараховано до коледжів у 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

Водночас за кількістю зарахованих найпопулярнішою стала спеціальність Менеджемнт, на яку зарахували 23 452 студенти. Другою у списку – Електрична інженерія – 16 677, третьою – Облік і оподаткування – 16 456. 

Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава

Які спеціальності серед вступників стали найпопулярнішими. Джерело: ДП Інфоресурс

Всього у 2026 році до коледжів надійшло 412 182 заяви, серед яких 230 139 – від вступників після 9 класу,  154 151 – випускників 11 класів.

Стало відомо, на яку спеціальність у коледжах у 2026 році зарахували найбільше студентів: за їхнє навчання заплатить держава

Скільки заяв було подано до коледжів у 2026 році. Джерело: ДП Інфоресурс

Раніше OBOZ.UA розповідав, де навчаються вступники, які здобули рекордні 800 балів на НМТ 2026.

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