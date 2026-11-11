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Студента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причина

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
2,0 т.
Студента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причина
Ілюстративне зображення. Студент зі Львова має виплатити 1 млн грн військовій академії

Студент Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного має виплатити 1 млн гривень закладу освіти. Він подав рапорт про відрахування через три роки навчання у виші за власним бажанням, після чого його виключили зі списків особового складу. 

Про рішення стало відомо з судового реєстру. Студенти, які перебувають на повному державному забезпеченні у разі дострокового розірвання контракту мають відшкодувати академії витрати на своє утримання. 

В учня вишу виникла заборгованість – 1 млн та 64 тис. грн. Більшу частину цієї суми становить грошове (790 тис. грн), продовольче (118 тис. грн) та речове забезпечення (82 тис. грн). Оскільки студент добровільно не відшкодував витрати на його утримання під час навчання, заклад звернувся до суду. Адвокат курсанта подав заяву, в якій не погоджувався із сумою заборгованості.

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Студента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причина

Суд. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

"Представник відповідача подав відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовних вимог повністю. Відзив обґрунтований тим, що відповідач не заперечує факту свого відрахування з навчального закладу за власним бажанням, однак не погоджується з обґрунтованістю заявленої до стягнення суми. Зокрема, заперечує проти стягнення витрат на виплачене грошове забезпечення в заявленому позивачем розмірі, а також вважає, що решта заявлених витрат є завищеною та потребує належного документального підтвердження і перевірки правильності розрахунків", – йдеться у документі. 

Проте суд вирішив, що вимоги навчального закладу є обґрунтованими, адже на момент вступу учень підписував контракт, у якому були зазначені умови навчання. 

"Оскільки відповідач, будучи обізнаним під час підписання контракту про необхідність відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням в навчальному закладі у разі дострокового розірвання контракту, зараз зазначену вище суму у повному обсязі не відшкодував, доказів на спростування зазначеного не надав, то суд дійшов висновку про наявність підстав для їх стягнення з відповідача в судовому порядку", – йдеться у рішенні.

Суд повністю задовольнив позов академії та зобовʼязав відрахованого курсанта відшкодували 1 млн та 64 тис. грн витрат, пов’язаних з утриманням під час навчання. Він може оскаржити рішення протягом тридцяти днів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи мають право відрахувати з університету "за гуртожиток".

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