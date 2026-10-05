Студенти та викладачі зможуть навчатися і стажуватися в роботодавців: професійні коледжі в Україні чекають кардинальні зміни

В Україні змінюються правила роботи професійних коледжів. Відтак, студенти матимуть більше практики у навчанні, а заклади – більше автономії і фінансування. Навчання за новими освітніми програмами розпочнеться вже у 2027 році.

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Міністерство освіти та науки затвердило новий стандарт професійної освіти, оновлені правила академічної мобільності та формулу розподілу фінансування між професійними коледжами. Про це повідомив очільник відомства Андрій Бутенко.

Що змінює новий стандарт

Щонайменше 40% освітньої програми відводиться на практичну підготовку.

Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій – за одним або різними видами занять. Це розширює їхні можливості працевлаштування.

Обсяг освітньої програми становитиме від 40 до 180 кредитів ЄКТС. Він залежатиме від того, з якою освітою людина вступає, якого рівня і скільки кваліфікацій здобуває.

Заклади отримують більше автономії у формуванні освітніх програм.

Стандарт інтегрує Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему та ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом.

Студенти коледжів зможуть навчатися і стажуватися як у закладах освіти, так і безпосередньо в роботодавців – в Україні та за кордоном. Викладачі – викладати і стажуватися в закладах освіти та на підприємствах.

Водночас змінюється підхід до фінансування. З 2027 року кошти між коледжами розподілятимуть за новою формулою: кожен заклад матиме базове фінансування для стабільної роботи, а частина коштів – до третини загального обсягу – залежатиме від показників його роботи. Зокрема, враховуватимуть:

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кількість здобувачів освіти;

затребуваність професійних кваліфікацій на регіональному ринку праці;

виконання планового обсягу прийому;

працевлаштування випускників;

реалізацію короткострокових програм;

залучення закладами додаткових коштів.

Отже, заклади, які навчають затребуваних професій і випускники яких знаходять роботу, отримуватимуть більше ресурсів.

"Наголошу окремо: загальний обсяг фінансування професійної освіти формула не збільшує, а суму для кожного закладу визначатиме його засновник у межах місцевого бюджету. Наша мета – наблизити підготовку фахівців до потреб ринку праці, щоб кожен студент і кожна студентка здобували навички, з якими знайдуть роботу. Це інвестиція в людей, які відбудовуватимуть країну", – зазначив Бутенко.

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