Школам варто надати право відраховувати учнів, які систематично порушують дисципліну, зривають уроки та заважають іншим дітям навчатися. Таку думку висловила директорка Наукового ліцею міжнародних відносин у Дніпрі Наталія Власова.

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Своїми міркуваннями вона поділилася в дописі на особистій сторінці у Facebook. За словами керівниці закладу, нинішня система фактично зобов’язує школи знову й знову працювати з дітьми, які не дотримуються правил поведінки, навіть якщо попередні спроби нічого не дали.

"Дитина може систематично зривати уроки, принижувати однокласників, знущатися з учителів, порушувати правила, демонструвати повну відсутність поваги до будь-яких вимог – а школа повинна її виховувати, перевиховувати, переконувати, проводити бесіди, писати характеристики, залучати психологів і нескінченно шукати підхід. А якщо нічого не допомагає – продовжувати все спочатку", – поскаржилась на поточний стан справ Власова.

Вона звернула увагу, що через таку ситуацію насамперед страждають учні, які хочуть здобувати знання, працювати на уроках і розвиватися. На думку директорки, їхнє право на якісну освіту не повинно поступатися бажанню окремої дитини поводитися в класі як заманеться.

На підтвердження своєї позиції Власова навела приклад із власного управлінського досвіду. За її словами, у ліцеї вже були випадки відрахування учнів, які не дотримувалися правил освітнього середовища. Після цього до закладу почали звертатися батьки дітей, які хотіли навчатися саме там. "Вони дізналися, що за паління або порушення правил поведінки діти були відраховані і перейшли до нас. Чому? Тому що батьки шукають не просто будівлю з можливістю вчитися або місце, де їхня дитина проведе кілька навчальних годин на день. Вони шукають середовище, у якому є правила, повага, дисципліна, безпека і можливість якісно навчатися", – пояснила директорка.

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Водночас вона уточнила, що не пропонує відраховувати дітей через погані оцінки, особливості характеру чи соціальне становище родини. Йдеться про чітко визначені законом підстави та процедуру, яка передбачатиме докази, попередження і роботу з батьками. "Я говорю про чітко визначені законодавством підстави, процедуру, докази, попередження, роботу з родиною та реальну можливість змінити освітнє середовище, якщо всі заходи вичерпано, а дитина систематично порушує права інших", – наголосила Власова. На її думку, школам потрібні не лише обов’язки щодо забезпечення якості освіти, а й дієві інструменти для створення безпечного навчального середовища.

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Чимало коментаторів погодились, що школам справді потрібні більш дієві інструменти впливу на проблемних учнів. До того ж вони зауважили, що ставити саме дитину та її потреби у центр навчального процесу неправильно.

Частина користувачів підтримала ідею, зауваживши, що через поведінку окремих учнів не повинні страждати діти, які справді хочуть навчатися. Дехто також згадав, що раніше можливість відрахування спонукала батьків відповідальніше ставитися до освіти дітей.

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Водночас не всі погодилися, що відрахування – найкращий вихід. Один із коментаторів запропонував не виключати учнів зі школи, а переводити їх на іншу форму навчання. Він вважає, що відповідні рішення мають ухвалювати батьки разом із вихователями, психологами та класними керівниками, а головною метою має бути безпека всіх дітей.

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Інша користувачка запропонувала створити спеціальні центри, де протягом одного-трьох місяців із дитиною та її батьками працювали би психологи та юристи. На її думку, це могло б стати дієвішою альтернативою відрахуванню.

Деякі учасники дискусії наголосили, що причини проблемної поведінки можуть бути складнішими, ніж просте небажання дотримуватися правил. Зокрема, вони звернули увагу на можливі недіагностовані психічні розлади та проблеми в родинах. Тому, на їхню думку, покарання саме по собі не допоможе розв'язати системну проблему.

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Також пролунали пропозиції запровадити штрафи для батьків учнів, які порушують дисципліну, а отримані кошти спрямовувати на стипендії для тих, хто сумлінно навчається. Інші коментатори виступили за створення спеціальних закладів із чіткими правилами та дисципліною для дітей, які не можуть навчатися у звичайному шкільному середовищі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що посилити відповідальність учнів за поведінку запропонував освітній експерт Ігор Лікарчук.