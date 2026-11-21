Український школяр на імʼя Максим виклав у мережі відео, де показав реалії дистанційного навчання. Хлопець зобразив звичайний день, як відбуваються онлайн-уроки, коли діти можуть їсти під час занять.

Відео дня

Допис з відео в Instagram зібрав понад мільйон переглядів та більш ніж 23 тисячі коментарів. Батьки школярів зазначали, що впізнали своїх дітей, які лежать у ліжку, їдять або сплять під час онлайн-уроків.

"Мій ще може в ліжку лежати і в туалеті сидіти, їсти і чай пити – то базові налаштування".

"Так воно і є. Підключилися і пішли їсти, спати, гуляти".

"Моя донька взагалі, поклала телефон, камеру не вимкнула, відвернулась спиною і лягла далі спати".

"Тут хоть телефон біля нього, а в мого сина в іншій кімнаті, а він на кухні їсть".

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Водночас інші жартували, що дитині потрібно дати поїсти, а якби він увімкнув камеру, то вчителька б "вдавилася слиною"

"Боже, дайте хлопчику поїсти нормально".

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"Ото треба було камеру з шубою увімкнути, то вчителька б "вдавилася слиною" (я вчителька якщо що)".

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