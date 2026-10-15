''Так чого ж ти не робиш?'' Переможець Global Teacher Prize Ukraine відреагував на крик душі вчительки про ''погані підручники'' з хімії

Вчителі мають повну свободу змінювати навчальну програму, переставляти теми та обирати підручники, тож скарги на перевантаження матеріалом можуть вказувати на брак ініціативи з боку самого педагога. Таку думку висловив Руслан Шаламов – вчитель біології з Харкова, переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine і найкращий вчитель України 2025.

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Так педагог прокоментував резонансний допис у соцмережах вчительки хімії та біології Оксани Непоти, яка розкритикувала сучасні підручники та навчальні програми. Свою позицію з цього приводу Руслан Шаламов висловив у інтерв’ю порталу НУШ.

У вересні Непота опублікувала у Facebook відкритий лист, в якому обурилася назвала навчальні програми з хімії та біології "імітацією знань" та поскаржилась на перевантаженість програми для 9 класу.

Утім, Шаламов, який сам є автором навчальних посібників, не погодився з претензіями колеги до авторів програм і підручників. Він порівняв ситуацію з кулінарним рецептом: якщо людина бачить невдалий рецепт улюбленої страви, вона не повинна готувати за ним і постійно скаржитися на результат, коли знає, як зробити краще. За його словами, із самого змісту листа зрозуміло, що Непота знає, як зробити тему зрозумілою та наочною, але чомусь свідомо продовжує відтворювати невдалий матеріал.

"І я не розумію, чого не робити так, як знаєш, так, як правильно? В програмі жодного слова немає про те, скільки уроків треба на яку тему. Це твоя свобода – визначати. Ти можеш теми поміняти місцями. Понад 20% програми ти можеш міняти в змістовій частині: щось викинути, щось додати, замінити. Так чого ж ти не робиш?" – обурився Шаламов.

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Педагог наголосив, що йому не зрозумілою була й реакція інших освітян у коментарях, які підтримали допис і почали звинувачувати державу. На думку Шаламова, такі скарги можуть свідчити не непрофесійне ставлення до роботи і небажання самостійно обирати із кількох запропонованих підручників.

"Як можна таке писати? Це ж все одно що розписатися у своїй профнездатності! Вам дали таку широку академічну свободу. Користуйтеся! Чого ж ви не користуєтеся? Це така вже безсуб’єктність має бути, щоб знати, як краще, знати, як треба, а робити все одно за поганим рецептом, просто переказувати підручник", – резюмував переможець Global Teacher Prize Ukraine.

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Як писав OBOZ.UA, Непота в кінці вересня виступила з критикою шкільних програм із природничих наук, наголосивши, що вони спонукають дітей зазубрювати велику кількість матеріалу, а не спонукають до глибокого розуміння і побудови зв’язків між знаннями з різних дисциплін.