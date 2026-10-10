Так працює лагідна українізація: першокласник у США приніс до школи сало і викликав ажіотаж

Мама першокласника пані Юліана, яка проживає у Вашингтоні (США) розповіла, що її син взяв на обід в школу сало і викликав ажіотаж у класі. Діти, спробувавши смаколик, були у захваті і постійно повторювали слово "сало".

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Про це жінка розповіла у дописі в Threads, який зібрав понад 13 тисяч вподобайок і майже 150 тисяч переглядів. Вона поділилася, що спершу не була впевненою, чи варто сину брати сало в школу, проте згадала, що діти постійно мають на обід фаст-фуд, тож склала хлопчику такий перекус.

"Мій першокласник взяв з собою копчене сало на обід в американську школу. Аромат такий, наче, з коптильні перед сільським святом! Я аж на секунду замислилась – а чи воно тобі треба сину то в класі їсти? Але потім згадала за всякі "чікен нагетси" і подумала хай ті бідні американські діти хоч нормального їдла вчують. Вдома: "Мама! Діти казали, що воно дуже добре пахне. І що то мʼясо, а я кажу – то не мʼясо. Я не знав як англійською і кажу – сало. Вони всі повторювали "сало, сало, сало", – розповіла пані Юліана.

Жінка також додала, що найчастіше діти приходять у школу з солодкими перекусами. А дехто пожартував, що скоро школярі почнуть міняти солодощі на сало. Користувачі мережі зазначили, що хлопчик провів "лагідну українізацію" американських дітей.

"Сало, сало, сало" – це вже культурна дипломатія. Ваш першокласник за один обід зробив для впізнаваності України більше, ніж деякі туристичні буклети".

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"Запашна українізація".

"Це як моя приносить борщ і вареники, гречку. Каже: всі вже знають що в четвер я приношу нормальну їжу, то вони всі чекають четверга, аби подивитися, що цікавого я приношу"

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