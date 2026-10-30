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Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
972
Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком
Українці запропонували провести Радіодиктант суржиком. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Українці запропонували провести Радіодиктант національної єдності суржиком. Така ідея виникла після того, як у мережі зʼявився допис соліста групи Курган & Agregat Аміла Насірова, де він запевнив, що не читатиме текст наступного року.

Про це він написав у дописі в Threads, який зібрав понад 250 тисяч переглядів та більш ніж 25 тисяч вподобайок. Артист пожартував, що довкола прочитання ним тексту буде багато хейту, адже слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" він буде читати говіркою.

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Чи читатимуть Курган & Agregat Радіодиктант. Джерело: Скриншот

"Офіційно заявляю, шо в наступному році я НЕ буду читати національний радіодиктант! Ну ви тільки представте масштаб ср*чу навколо диктанту зі словами "підажди, кали, хадю, сидю", – написав Аміл.

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На допис відреагувала і цьогорічна дикторка Радіодиктанту Даша Астафʼєва, яка іронічно написала "Падивимось". Водночас зʼявився і коментар від офіційної сторінки Суспільного, яке є організатором події. Там написали, що хотіли б почути таку версію диктанту.

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Хто читатиме Радіодиктант у 2027 році. Джерело: Скриншот

Водночас українці підхопили ідею зробити версію Радіодиктанту, де буде звучати суржик, при цьому, багато хто зазначав, що автором тексту має стати український художник і письменник Лесь Подервʼянський. Багато хто з користувачів мережі говорив про те, що візьме участь у всеукраїнському флешмобі вперше, якщо Курган & Agregat читатимуть текст. Тоді як інші жартували, що це був би єдиний диктант, який би його учасники написали без помилок.

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Гурту Курган & Agregat запропонували читати Радіодиктант. Джерело: Скриншот

"Я вперше напишу, якщо диктуватимете".

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Хто читатиме текст Радіодиктанту 2027. Джерело: Скриншот

"От і дарма. На просторах інтернету бачив чудову думку. Наступний радіодиктант Курган & Agregat читає текст Подерв'янського".

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Автором Радіодиктанту 2027 запропонували стати Подервʼянському. Джерело: Скриншот

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Радіодиктант запропонували читати суржиком. Джерело: Скриншот

"Офіційно заявляємо, що наступного року, якщо ви не будете читати диктант, то ми і писати не будемо".

"Тільки якщо за текстами Подерв'янського".

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Хто читатиме Радіодиктант 2027. Джерело: Скриншот

"На майбутні диктанти хотілося б читців в такому порядку: Лесь Подервʼянський, Аміль, Жека, Раміль, Жадан".

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Гурту Курган & Agregat пропонують читати текст Радіодиктанту 2027. Джерело: Скриншот

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Хто читатиме текст Радіодиктанту 2027. Джерело: Скриншот

"Єдінствєнний" диктант, який би я нормально написала".

"Той самий диктант, який написали б всі правильно".

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

У мережі запропонували читати текст Радіодитктанту суржиком. Джерело: Скриншот

Текст напише Подерв’янський, а читатимуть Аміл і Раміл: українці запропонували провести диктант суржиком

Українці закликали Подервʼянського написати текст Радіодиктанту. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, минулорічний Радіодиктант здивував учасників появою кількох діалектних слів, які вставила у свій текст письменниця Євгенія Кузнецова. Тоді це надихнуло користувачів соцмереж "перекласти" її слова на різні діалекти і навіть жаргони. Цьогоріч історія повторилась. Журналістка із Закарпаття Марина Алдон вирішила переписати текст Артура Дроня "Лист, який не закінчується" місцевим говором. Текст в її виконанні отримав назву "Письмо, котрому ниє кунця" і місцями він взагалі несхожий на оригінал.

Як відомо, вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який також читав Радіодиктант, припустив, що цьогорічний текст матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, адже його формат сприяє тому, щоб створювати оригінальні версії або кавери.

"Мені здається, до речі (не хочу бути якимось футурологом), але, можливо, і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо сам формат… Я не знаю, чи ми можемо говорити, чи ні…Сам формат тексту сприяє тому, щоб створювати якісь свої оригінальні версії або кавери", – додав педагог.

Після зачитування останнього речення ведучі поділилися своїми враженнями від участі у Радіодиктанті. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту.

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