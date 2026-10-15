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"Тікай, сховайся, перешкоджай!" У Польщі школам розіслали інструкції на випадок нападу: що відомо

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
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"Тікай, сховайся, перешкоджай!" У Польщі школам розіслали інструкції на випадок нападу: що відомо
У Польщі школам розіслали інструкції на випадок нападу: що відомо. Джерело: Pexels

Міністерство освіти Польщі розіслало по школах інструкції на випадок нападу із застосуванням небезпечних предметів. Учасники освітнього процесу мають діяти за принципом 4U: будь уважним – тікай ​​​​– ховайся – перешкоджай атаці.

Про це повідомляє Польське радіо. Наголошується, що це не жорстка послідовність дій, а інформація про те, як реагувати залежно від ситуації, що відбувається. Матеріали, які підготувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрація Національних центрів безпеки в Польщі, складають інструкцію щодо дій у разі нападу із застосуванням небезпечного предмета.

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Ткож пояснюється, як правильно повідомити диспетчера екстреної служби за номером 112 та співпрацювати з правоохоронцями та рятувальниками.

Зокрема, не слід наближатися до нападника, переслідувати його, самостійно його шукати, спрямовувати дітей у бік небезпеки або відправляти їх перевіряти ситуацію.

Матеріали також містять рекомендації щодо дій після усунення загрози, а саме перевірку безпеки учнів, спостереження за їхніми реакціями на стрес, а також забезпечення можливості звернутися до педагога, психолога чи іншого фахівця. Така допомога має бути доступною і працівникам шкіл, якщо вони її потребують.

Наразі правоохоронці перевірили понад 108 тисяч навчальних закладів і затримали 167 осіб.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Польщі стала ширитися небезпечна гра "червоний кит", через яку батьки боялися відпускати дітей до школи.

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