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Тільки не кажіть "по квітень включно": цю помилку часто роблять українці

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
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Тільки не кажіть "по квітень включно": цю помилку часто роблять українці
Як вживати український прийменник по правильно. Джерело: Pexels

Прийменник "по" в українській мові є цілком нормативним і вживати його не тільки можна, але і треба. Але не у всіх тих же випадках, коли він вживається в російській. Через це недосвідчені мовці роблять тут чимало помилок.

На найбільш поширені вказала репетиторка Наталя Сорокіна. У TikTok-ролику вона назвала словосполучення, де потрібно вживати інший прийменник, а то й уникати його взагалі:

  • не "їду по справах" – "їду у справах";
  • не "по запрошенню" – "за запрошенням";
  • не "по старій ціні" – "за старою ціною";
  • не "діяти по правилах" – "діяти за правилами";
  • не "по квітень включно" – "до квітня включно";
  • не "близькі по духу" – "споріднені духом".
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Тільки не кажіть ''по квітень включно'': цю помилку часто роблять українці

Коли в українській мові вживається прийменник "по". Джерело: miyklas.com.ua

А коли прийменник по вживати усе ж правильно? Існує чітко визначений перелік випадків, коли він буде доречним. Отже, прикметником "по" позначаємо:

  • місце чи напрямок дії – їхати по шосе;
  • мету дії – іти до лісу по гриби;
  • час дії – повернутися по обіді;
  • стосунки та взаємини – родич по батькові;
  • поширення дії – розпорядження по казармі;
  • розподіл, розмір, кількість – заходити по п’ятеро.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно казати – вибачити комусь чи вибачити когось.

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