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Тільки не кажіть "ПП-десерти": як замінити кальку з російської

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
585
Тільки не кажіть "ПП-десерти": як замінити кальку з російської
Абревіатура ПП - це скорочення від російського "правильное питание". Джерело: Pexels

Перші роки після появи доступного інтернету поповнили наше мовлення безліччю абревіатур. Адже замість писати повне словосполучення не дуже працьовиті користувачі заміняли їх на скорочення, а з текстових повідомлень ті перекочували і в усне мовлення. Але проблема полягала в тому, що більшість цих скорочень не були українською мовою.

На жаль, в той період російська все ще домінувала у нашому просторі. І так ми стали користуватись великою кількістю калькованих скорочень. На одне таке звернула увагу репетиторка з мови Оксана Качура. Вона вирішила пояснити своїм підписникам уTikTok, чому неправильно казати ПП-десерти.

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"ПП-десерти варто замінити на ПХ-десерти, адже ПП – це калька з російської мови "правильное питание". В українській мові не "питание", а "харчування"", – пояснила викладачка.

І додала, що сама не дуже полюбляє це скорочення. "Я б писала просто: "десерти без цукру" (якщо там дійсно немає цукру) або "фітнес-десерти"", – додала вона.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно перекласти українською "скатертью дорога".

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