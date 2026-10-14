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"Тільки Сергійко та Женя не знають куди подітися!" У мережі показали раритетне відео 1961 року зі школи в Івано-Франківську

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 360
"Тільки Сергійко та Женя не знають куди подітися!" У мережі показали раритетне відео 1961 року зі школи в Івано-Франківську
У мережі показали раритетне відео 1961 року зі школи в Івано-Франківську. Джерело: Скриншоти з відео/ Колаж OBOZ.UA

У мережі показали відео 1961 року, де учні школи-інтернат Івано-Франківська (колишній Станіслав) готують виставку виробів, виготовлених ними у шкільних майстернях. Водночас першокласники Сергійко та Женя не знають куди подітися, тож опиняються у класі, де зібрані роботи школярів.

Відео зʼявилося на сторінці if_realii у TikTok. Кадри дають можливість побачити не лише навчальний процес, а й повсякденне життя учнів та систему позашкільної і трудової освіти, яка була у той час

"Після уроків учні Станіславської школи-інтернату ніколи не нудьгують. Для кожного знаходяться заняття за смаком і здібністями. Тільки Сергійко і Женя не знають, куди подітися. Випускник школи Петро Хомен – директор виставки. Хто, як не він, краще розповість малятам, що можна зробити у шкільних майстерниках", – йдеться в описі до відео.

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Нині ролик є цікавим свідченням життя Івано-Франківська початку 1960-х років і показує, як проводили час школярі понад 60 років тому.

Нагадаємо, раритетне відео зі школи Києва 1991 року з уроку першокласників 1-Б класу привернуло увагу користувачів мережі. На кадрах видно, як учителька спілкується з дітьми, а школярі відповідають російською мовою. Запис зробили, коли Україна вже проголосила незалежність, однак у шкільному середовищі столиці продовжували використовувати російську мову.

Окрему увагу в ролику привертає фраза "Весь ряд дружно ненавидить Дашу", яка дала назву відео. Саме шкільні діалоги та поведінка дітей стали приводом для обговорення кадрів у соцмережах.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі завірусилося відео 2009 року, як школярка з мамою робить домашнє завдання. Українці зазначали, що в ситуації, якій опинилася дівчинка, була майже вся нація.

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