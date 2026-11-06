''Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити'': мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Мережу вразили умови в яких змушені навчатися українські школярі. Одна із мам Олена Татарчук показала фото сина, який під час повітряної тривоги, перебуваючи у коридорі з ліхтариками, робить домашнє завдання.

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У дописі в Threads жінка написала, що можливо рівень освіти у дітей ковіду і війни буде не найвищим, проте вони точно адаптуватимуться до обставин і працюватимуть за будь-яких несприятливих умов. Вона також зауважила, що можна не виконувати завдання за подібній ситуації, проте вона не на один день, тож доводиться шукати вихід.

"Я не знаю який рівень освіти буде у цих дітей. Але рівень адаптивності і здібності працювати за буди яких несприятливих умов, точно буде дуже високим. Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити. Можна звісно сісти і нічого не робити, бо навколо умови не підходять. Але ж як далі, це ж не на 1 день такий режим", – написала Татарчук.

У коментарях користувачі мережі відзначали, що у цього покоління дітей будуть проблеми з зором, адже більшість дітей навчається з ліхтариками. Крім того, не виключено, що вони матимуть розхитану психіку.

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"Діти карантину та війни. Боюсь уявити їх знання в майбутньому. Хоча в мене теж син. І ніби стараєшся допомагати, але все ж таки. Реалії, на жаль, такі".

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"Я в 9 класі, і скільки пам'ятаю себе в школі, завжди то ковід, то війна, то вибухи, то немає світла. Випускного з 4 класу не було, мабуть і з 9 не буде".

Водночас дехто у коментарях поділився історіями навчання. Наприклад, вчителька з Харкова розповіла, що під час онлайн-уроків почався обстріл і вона сказала дітям залишити урок і йти у безпечні місця, проте жоден з третьокласників не відключився від уроку.

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"Я працюю в державній школі Харкова онлайн. Перед канікулами проводила урок до хеловіну. В цей час почався обстріл в районі, де проживає більшість дітей з класу. Вони всі бігли в безпечні місця в своєму житлі. Я просила всіх, у кого небезпека, вийти з уроку і бігти в укриття. Знаєте скільки учнів відключилось. Правильно – жоден. 3 клас".

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто несе відповідальність за життя та здоров’я школярів, якщо під час повітряної тривоги вони не в укритті.