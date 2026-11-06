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"Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити": мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
90
"Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити": мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей
Ілюстративне зображення. Мережу вразило фото, яке показує як навчаються діти під час тривог. Джерело: Freepik

Мережу вразили умови в яких змушені навчатися українські школярі. Одна із мам Олена Татарчук показала фото сина, який під час повітряної тривоги, перебуваючи у коридорі з ліхтариками, робить домашнє завдання.

У дописі в Threads жінка написала, що можливо рівень освіти у дітей ковіду і війни буде не найвищим, проте вони точно адаптуватимуться до обставин і працюватимуть за будь-яких несприятливих умов. Вона також зауважила, що можна не виконувати завдання за подібній ситуації, проте вона не на один день, тож доводиться шукати вихід.

''Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити'': мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Мережу вразили умови, в яких навчаються українські школярі. Джерело: Скриншот

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"Я не знаю який рівень освіти буде у цих дітей. Але рівень адаптивності і здібності працювати за буди яких несприятливих умов, точно буде дуже високим. Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити. Можна звісно сісти і нічого не робити, бо навколо умови не підходять. Але ж як далі, це ж не на 1 день такий режим", – написала Татарчук.

У коментарях користувачі мережі відзначали, що у цього покоління дітей будуть проблеми з зором, адже більшість дітей навчається з ліхтариками. Крім того, не виключено, що вони матимуть розхитану психіку.

''Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити'': мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Українські школярі роблять домашнє завдання без світла. Джерело: Скриншот

''Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити'': мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Як навчаються українські школярі без світла. Джерело: Скриншот

"Діти карантину та війни. Боюсь уявити їх знання в майбутньому. Хоча в мене теж син. І ніби стараєшся допомагати, але все ж таки. Реалії, на жаль, такі".

"Я в 9 класі, і скільки пам'ятаю себе в школі, завжди то ковід, то війна, то вибухи, то немає світла. Випускного з 4 класу не було, мабуть і з 9 не буде".

''Тривога, коридор, світла нема, а уроки треба робити'': мережу вразило фото, яке показує реалії життя українських дітей

Українські школярі вчать уроки під ліхтариками. Джерело: Скриншот

Водночас дехто у коментарях поділився історіями навчання. Наприклад, вчителька з Харкова розповіла, що під час онлайн-уроків почався обстріл і вона сказала дітям залишити урок і йти у безпечні місця, проте жоден з третьокласників не відключився від уроку.

"Я працюю в державній школі Харкова онлайн. Перед канікулами проводила урок до хеловіну. В цей час почався обстріл в районі, де проживає більшість дітей з класу. Вони всі бігли в безпечні місця в своєму житлі. Я просила всіх, у кого небезпека, вийти з уроку і бігти в укриття. Знаєте скільки учнів відключилось. Правильно – жоден. 3 клас".

Раніше OBOZ.UA розповідав, хто несе відповідальність за життя та здоров’я школярів, якщо під час повітряної тривоги вони не в укритті.

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