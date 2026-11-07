Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням ''Яку оцінку ти отримав?''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фото"Відверто неприємно і ганебно": Зеленський анонсував кадрові рішення в СБУ після резонансного викриття "Хімпрому"Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. ФотоУкраїнка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. ФотоЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЩо варто знати про зарплатиЗарплати в Україні перерахують: якою буде мінімалка і про що треба знатиІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиПенсії в Україні перерахують через кілька місяців: кому та як підвищатьЯке рішення ухвалив судУкраїнець замовив двері в "Епіцентрі" і потім передумав: в суді чоловік домігся виплати моральної компенсації"Шукає бійок, щоб не бути на передовій". Від Усика зажадали "заткнутися і йти на війну". Відео"Шукає бійок, щоб не бути на передовій". Від Усика зажадали "заткнутися і йти на війну". ВідеоУ Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, багато загиблих та поранених: Зеленський висловив співчуття. ФотоУ Польщі сталася стрілянина на Головному ринку Кракова, багато загиблих та поранених: Зеленський висловив співчуття. ФотоКремль розкрив склад делегації на переговори в Абу-Дабі: військова розвідка також присутняКремль розкрив склад делегації на переговори в Абу-Дабі: військова розвідка також присутняМайже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фотоМайже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням "Яку оцінку ти отримав?"

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
507
Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням "Яку оцінку ти отримав?"
Ілюстративне зображення. Чому дітей не варто сварити за оцінки. Джерело: Pexels

У багатьох родинах перше питання, яке батьки ставлять своїм дітям, коли вони повертаються додому, це: "Скільки балів ти отримав у школі?" З часом дорослі почали ставитися до табелів з оцінками як до головної картки успіху хлопців і дівчат. Проте життя вимагає набагато більше, ніж просто оцінки, адже тоді дитинство перетвориться на невблаганну гонку.

Сьогодні дітей навчають усього – природничих наук, математики, програмування тощо, проте у школах оцінюють запамʼятовування, а не емоційну зрілість. Дитина, яка не вміє керувати своїми емоціями, може досягати успіхів на іспитах, але матиме труднощі у стосунках, карʼєрі чи впевненості в собі. З іншого боку, емоційно інтелектуальна дитина досягне успіху навіть тоді, коли оцінки втратять значення. Про це пише видання Тimes of Іndia.

Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням ''Яку оцінку ти отримав?''

Ілюстративне зображення. Вчителька проводить урок для школярів

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,5 т.
Чому четвер має бути легшим за вівторок: педагогиня пояснила, як скласти розклад для школярів та в які дні проводити найскладніші уроки
1,5 т.
Чому четвер має бути легшим за вівторок: педагогиня пояснила, як скласти розклад для школярів та в які дні проводити найскладніші уроки
Олена БилімОлена Билім
846
Не кажіть "осина": як назвати дерево українською
846
Не кажіть "осина": як назвати дерево українською
Олена БилімОлена Билім
156
Що приховують ваші думки? Тест на особистість
156
Що приховують ваші думки? Тест на особистість

Пастка табеля успішності

Батьки часто не усвідомлюють, що вчать дітей оцінювати власну цінність за допомогою цифр – "Якщо набереш високий бал, тебе будуть любити більше". Це породжує тривогу, порівняння та глибокий страх перед невдачею. Замість того, щоб запитувати "Скільки балів ти отримав?", експерти радять цікавитися в дітей чи добре вони вивчили уроки.

Отримання оцінок залежить від багатьох факторів. Наприклад, учні можуть списувати або вчитель упереджено ставитися до дитини. Тож коли батьки починають цінувати зусилля більше, ніж бали, діти перестають вчитися через страх і починають робити це з цікавості. Фахівці зауважують, що школярі частіше бояться розчарувати батьків, аніж бояться іспитів. 

Найкращі уроки емоційного інтелекту даються не через лекції, а через повсякденне життя. Коли дитина розповідає про невдачу, не варто поспішати її виправляти, спочатку краще вислухати. Таким чином дорослі покажуть, що емоції хлопців та дівчат мають значення. 

Це має руйнівні наслідки: чому батьки не повинні тиснути на дітей із запитанням ''Яку оцінку ти отримав?''

Дитину потрібно мотивувати грошима до конкретних досягнень та успіхів. Джерело: Unsplash

Експерти радять дозволити дітям безпечно зазнавати невдач, адже вони розвивають стійкість, якщо до них ставитися з підтримкою, а не соромом. Справжня мета виховання полягає не в тому, щоб виховати відмінника, а в тому, щоб виросла людина, яка з гідністю сприйматимеме як успіхи, так і труднощі. 

Якщо батьки й надалі занадто звертатимуть уваги на оцінки, то є ризик, що зросте покоління тривожних "доглядачів", які добре справляються з іспитами, але не знають як жити. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що найрозумніші батьки дотримуються трьох правил виховання.

Схожі теми
Освіта за кордономвихованняшколабатьківство
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!