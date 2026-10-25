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"Це не просто вовк і заєць": що приховує улюблений мультик дітей 90-х "Ну, постривай!"

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
906
"Це не просто вовк і заєць": що приховує улюблений мультик дітей 90-х "Ну, постривай!"
Письменник пояснив, що стоїть за образами Зайця та Вовка у мульфільмі "Ну, постривай!" Джерело: Скриншот

Радянський мультсеріал "Ну, постривай!" не лише розважав дітей, а й ненав'язливо транслював образи "правильної" та "неправильної" поведінки, виховуючи слухняних громадян СРСР. Таку інтерпретацію мультфільму запропонував письменник і громадський діяч Андрій Мероник.

У TikTok він опублікував відео, в якому розібрав образи головних героїв і деталі радянського побуту, показані в мультсеріалі. На його думку, за історією про Вовка, який постійно переслідує Зайця, приховані значно глибші ідеологічні смисли.

"Це не просто Вовк і Заєць – це два типажі радянської людини", – вказав Мероник. За його словами, Вовк уособлює людину, яка не вписується в радянські суспільні норми. Він курить, носить штани-кльош, ходить із гітарою та поводиться як типовий неформал. У СРСР такі риси могли асоціювати із західним впливом і відхиленням від загальноприйнятого способу життя. І саме цей персонаж у мультфільмі постає негативним героєм.

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Автор відео також звертає увагу, що Вовк ніде не працює. У Радянському Союзі за так зване дармоїдство, або "тунеядство", людей могли переслідувати за законом і навіть позбавляти волі. Тож образ Вовка, на думку Мероника, можна розглядати як утілення людини, яка не бажає жити за встановленими правилами.

"Заєць – навпаки: здоровий спосіб життя, гуртки і самодіяльність, його навіть показують по телевізору. Справжній взірець для наслідування, не інакше", – пояснив письменник.

Головний конфлікт у серіалі, на думку Мероника, будується навколо того, що Вовк заздрить Зайцеві та намагається його спіймати, але щоразу зазнає невдачі. Письменник трактує це як своєрідне повчання: той, хто виходить за межі дозволеного, не перемагає, тоді як тихий і слухняний персонаж залишається у виграші. Такий сюжет, за його версією, міг закріплювати думку, що краще не вирізнятися з-поміж інших і не порушувати встановлених правил.

Окремо автор звертає увагу на тло мультфільму: Олімпіаду 1980 року, атракціони, круїзний лайнер та інші атрибути красивого й безтурботного життя, як його бачили в Радянському Союзі. Заєць іноді постає майже естрадною зіркою, а навколишній світ здається святковим і благополучним. При цьому глядач не бачить порожніх полиць, черг та інших побутових проблем, із якими стикалися радянські громадяни.

На думку Мероника, мультфільм показував не стільки реальне життя в СРСР, скільки привабливу картинку бажаного майбутнього. Саме такі образи могли формувати ностальгію за нібито безтурботним радянським минулим, якою Росія продовжує користуватися й сьогодні.

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