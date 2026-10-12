''Це небезпечний прецедент'': міністру освіти пояснили, що не так зі звільненням викладача в Ізмаїлі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
навчання НАТОПідготовка до великої війни: Росія агресивно підвищує ставки, а країни Європи ухвалили низку важливих рішеньУ Росії дали "сигнал" щодо планів на війну проти України: в ISW пояснили, що стоїть за останніми заявамиУ Росії дали "сигнал" щодо планів на війну проти України: в ISW пояснили, що стоїть за останніми заявамиНацбанк випустить нові 10 грнНацбанк випустить нові 10 грн: будуть в оригінальному дизайніВ Україні переписали ціни на землюВ Україні помітно переписали ціни на землю: скільки тепер коштує гектарВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відеоВ Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото"Більше 50 років свого життя присвятила школі": Росія ударом по Запоріжжю вбила вчительку. Фото"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. Відео"Чотири євро за грам": на Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції. ВідеоДмитро СенниченкоСправа Сенниченка почалася наступного дня після скасування конкурсу на ОПЗ, а НАБУ її вже одного разу закривало, – КушнірукУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабствоУкраїнці в Польщі можуть потрапити в трудове рабство: які вакансії небезпечніМандрівник побував у 80 країнах і назвав місце з ідеальним співвідношенням "ціна-якість"Мандрівник побував у 80 країнах і назвав місце з ідеальним співвідношенням "ціна-якість"

"Це небезпечний прецедент": міністру освіти пояснили, що не так зі звільненням викладача в Ізмаїлі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 372
"Це небезпечний прецедент": міністру освіти пояснили, що не так зі звільненням викладача в Ізмаїлі
Викладач побив першокурсника на Одещині та виштовхав його з класу. Джерело: Скриншот відео

Звільнення викладача Дунайського центру професійної освіти в Ізмаїлі (Одещина), який побив першокурсника, стало законним кроком з боку керівництва закладу. Проте публічна реакція міністра освіти та науки Андрія Бутенка не показала системний підхід до вирішення подібних ситуацій. 

На цьому зауважив український учитель історії Олександр Козлов у дописі в Facebook. За його словами, однобока реакція очільника МОН вирішує наслідок, але повністю ігнорує причину конфлікту, адже якщо чиновник заявляє, що захистити потрібно і учнів, і викладачів, то це мають бути не просто красиві гасла у соцмережах.

''Це небезпечний прецедент'': міністру освіти пояснили, що не так зі звільненням викладача в Ізмаїлі

Вчитель історії вказав на помилку МОН у скандалі з викладачем на Одещині. Джерело: Скриншот

"Покарання викладача вирішує наслідок, але повністю ігнорує причину. Чому виник цей конфлікт? Чи мала місце провокація, систематичний булінг чи хамство з боку студента? Заплющувати очі на поведінку здобувача освіти – означає створювати небезпечний прецедент. Безкарність стимулює нові провокації, а педагог у цій системі залишається абсолютно беззахисним: без важелів впливу, без правового щита та з мінімальною зарплатою", – написав Козлов. 

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,2 т.
Де заховали книжку? Головоломка на уважність
icon 1,2 т.
Де заховали книжку? Головоломка на уважність
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 30
Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками
icon 30
Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 1,0 т.
Чи хвилюєтеся ви за майбутнє? Покаже простий тест
icon 1,0 т.
Чи хвилюєтеся ви за майбутнє? Покаже простий тест

Він зауважує, що "державна мудрість" має передбачати засудження насильства та всебічне розслідування дій обох сторін конфлікту. Попри те, що покарання викладача виправдане, студент у цій ситуації також не "безгрішна жертва". 

Освітянин підкреслює, що правила та відповідальність мають бути однаковими для всіх. Якщо будувати безпечний освітній простір, то правова оцінка та дисциплінарні наслідки мають стосуватися кожного учасника конфлікту – без винятків.

Нагадаємо, в Ізмаїлі викладач побив студента-першокурсника на уроці та виштовхав його з класу. Відео інциденту поширили в соцмережах. Після інциденту викладача звільнили. Випадок стався під час уроку інформатики у групі першого курсу, які навчаються за професією "Електрогазозварник". Один з них образив викладача нецензурним висловом, внаслідок чого другий не витримав і застосував фізичну силу.

На ситуацію відреагував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Він наголосив, що правову оцінку його діям мають надати правоохоронці. Він особисто обговорив ситуацію з керівником навчального закладу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українців обурила вчителька, яка змусила учнів мити парти "Доместосом". 

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнаскандал в вузі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись