''Це небезпечний прецедент'': міністру освіти пояснили, що не так зі звільненням викладача в Ізмаїлі

Звільнення викладача Дунайського центру професійної освіти в Ізмаїлі (Одещина), який побив першокурсника, стало законним кроком з боку керівництва закладу. Проте публічна реакція міністра освіти та науки Андрія Бутенка не показала системний підхід до вирішення подібних ситуацій.

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На цьому зауважив український учитель історії Олександр Козлов у дописі в Facebook. За його словами, однобока реакція очільника МОН вирішує наслідок, але повністю ігнорує причину конфлікту, адже якщо чиновник заявляє, що захистити потрібно і учнів, і викладачів, то це мають бути не просто красиві гасла у соцмережах.

"Покарання викладача вирішує наслідок, але повністю ігнорує причину. Чому виник цей конфлікт? Чи мала місце провокація, систематичний булінг чи хамство з боку студента? Заплющувати очі на поведінку здобувача освіти – означає створювати небезпечний прецедент. Безкарність стимулює нові провокації, а педагог у цій системі залишається абсолютно беззахисним: без важелів впливу, без правового щита та з мінімальною зарплатою", – написав Козлов.

Він зауважує, що "державна мудрість" має передбачати засудження насильства та всебічне розслідування дій обох сторін конфлікту. Попри те, що покарання викладача виправдане, студент у цій ситуації також не "безгрішна жертва".

Освітянин підкреслює, що правила та відповідальність мають бути однаковими для всіх. Якщо будувати безпечний освітній простір, то правова оцінка та дисциплінарні наслідки мають стосуватися кожного учасника конфлікту – без винятків.

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Нагадаємо, в Ізмаїлі викладач побив студента-першокурсника на уроці та виштовхав його з класу. Відео інциденту поширили в соцмережах. Після інциденту викладача звільнили. Випадок стався під час уроку інформатики у групі першого курсу, які навчаються за професією "Електрогазозварник". Один з них образив викладача нецензурним висловом, внаслідок чого другий не витримав і застосував фізичну силу.

На ситуацію відреагував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Він наголосив, що правову оцінку його діям мають надати правоохоронці. Він особисто обговорив ситуацію з керівником навчального закладу.

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