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"Це підстава!" Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 876
"Це підстава!" Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється
Вчитель уже знає відповідь на цей ребус, а діти ще не здогадуються, що це "у вас тест". Джерело: Threads / @andriiutkin

Замість звичного початку уроку – хитра головоломка з неприємним сюрпризом. Український вчитель вирішив перевірити уважність учнів за допомогою ребуса, але його розгадка викликала шквал емоцій як у класі, так і в інтернеті.

Про те, як він розіграв школярів, викладач географії Андрій Уткін розповів своїм підписникам у Threads. За його словами, діти спочатку зраділи, що урок почнеться з гри, але відповідь виявилась для них не такою веселою. Адже, за словами педагога, розгадка ребуса містила приховане послання: "У вас тест".

''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Вчитель географії почав урок з ребуса, розгадка якого виявилась дуже підступною. Джерело: Threads / @andriiutkin

Опубліковане фото інтерактивної дошки з ребусом та усміхненого педагога зібрало чимало кумедних відповідей. Дорослі користувачі мережі зізналися, що розгадували завдання значно довше за учнів 8-го класу, а дехто навіть поспівчував школярам через таку "підставу".

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''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Загадку від вчителя коментатори назвали підставою. Джерело: Скриншот

Окремі коментатори цікавилися, чи отримали найпрудкіші учні якісь бонуси або "плюшки" за швидкість. На що вчитель чесно відповів, що періодично це практикує, але точно не цього разу. Щоправда, зізнався, що в тесті уже таких розіграшів не було – перевірка знань проводилась чесно і за правилами.

''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Тим, хто розгадав ребус правильно, нічого не дісталось - тест писали всі. Джерело: Скриншот

''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Сам тест, за словами педагога, був уже "більш класичним", без сюрпризів. Джерело: Скриншот

Утім, ребус спровокував ще й палкі суперечки серед дорослих. Чимало читачів ніяк не могли зрозуміти, як саме із зображення собаки вийшов склад "тес" чи "ст", та пропонували власні, кумедні варіанти прочитання – від "Увазистуценят" до "Увазистест". Люди бідкалися, що намагалися притулити до зображення слова "пес", "собака" чи "цуцик", через що замість фрази про тест у багатьох виходило загадкове "у вас пест".

''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Вчителю вказали на не дуже добре сформульовану загадку. Джерело: Скриншот

''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Не одна людина в коментарях зізналась, що прочитала зашифровану фразу неправильно. Джерело: Скриншот

Андрію Уткіну довелося особисто прийти в коментарі й пояснити логіку шифрування: "УВАзалиСТпЕСТ". Автор деталізував, як розділив коми між запечатаним листом та собакою, прибравши зайві букви з обох слів. Попри технічні дебати щодо розташування розділових знаків, користувачі оцінили оригінальний підхід педагога до навчання та його дружні стосунки з учнями.

 

Раніше OBOZ.UA розповідав, як репетитор з математики змусив ШІ помилитись на простій задачі.

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