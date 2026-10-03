''Це підстава!'' Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється

Замість звичного початку уроку – хитра головоломка з неприємним сюрпризом. Український вчитель вирішив перевірити уважність учнів за допомогою ребуса, але його розгадка викликала шквал емоцій як у класі, так і в інтернеті.

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Про те, як він розіграв школярів, викладач географії Андрій Уткін розповів своїм підписникам у Threads. За його словами, діти спочатку зраділи, що урок почнеться з гри, але відповідь виявилась для них не такою веселою. Адже, за словами педагога, розгадка ребуса містила приховане послання: "У вас тест".

Опубліковане фото інтерактивної дошки з ребусом та усміхненого педагога зібрало чимало кумедних відповідей. Дорослі користувачі мережі зізналися, що розгадували завдання значно довше за учнів 8-го класу, а дехто навіть поспівчував школярам через таку "підставу".

Окремі коментатори цікавилися, чи отримали найпрудкіші учні якісь бонуси або "плюшки" за швидкість. На що вчитель чесно відповів, що періодично це практикує, але точно не цього разу. Щоправда, зізнався, що в тесті уже таких розіграшів не було – перевірка знань проводилась чесно і за правилами.

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Утім, ребус спровокував ще й палкі суперечки серед дорослих. Чимало читачів ніяк не могли зрозуміти, як саме із зображення собаки вийшов склад "тес" чи "ст", та пропонували власні, кумедні варіанти прочитання – від "Увазистуценят" до "Увазистест". Люди бідкалися, що намагалися притулити до зображення слова "пес", "собака" чи "цуцик", через що замість фрази про тест у багатьох виходило загадкове "у вас пест".

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Андрію Уткіну довелося особисто прийти в коментарі й пояснити логіку шифрування: "УВАзалиСТпЕСТ". Автор деталізував, як розділив коми між запечатаним листом та собакою, прибравши зайві букви з обох слів. Попри технічні дебати щодо розташування розділових знаків, користувачі оцінили оригінальний підхід педагога до навчання та його дружні стосунки з учнями.

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