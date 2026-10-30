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Ця задача з двома дробами змусить вас попітніти: впораються не всі дорослі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
303
Ця задача з двома дробами змусить вас попітніти: впораються не всі дорослі
Ця задача не має бути проблемою для учня середніх класів. Джерело: Pexels

Зазвичай у школі ми доволі легко справляємось із математичними задачами на дроби, але варто дорослому стикнутись із такою головоломкою – всі знання наче вилітають з голови. Наприклад, далеко не кожен впорається з двома дробами. Дивіться зображення нижче.

Завдання, яке зазвичай доволі легко розв’язує учень середніх класів, опублікувало видання Edziecko і воно змусило замислитись багатьох. Виявилося, що знайти правильну відповідь не всім так легко, як могло здатися. Все, що вам потрібно, це знайти значення Х. Для цього доведеться розв’язати приклад X/2 = 8/X.

Математику недарма називають царицею наук, але для багатьох вона залишається непростою. Навіть на перший погляд нескладні завдання зі шкільної програми можуть викликати труднощі. Втім, у цієї задачі є два варіанти розв’язку.

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Ця задача з двома дробами змусить вас попітніти: впораються не всі дорослі

Це просте рівняння збиває з пантелику навіть дорослих. Джерело: Edziecko

Варіант перший

Цей спосіб є дещо довшим. Він передбачає послідовне перетворення виразу:

Записуємо початкове рівняння: X/2 = 8/X

Потрібно знайти таке значення X, за якого ліва та права частини рівняння будуть рівними. Важливо: X не може дорівнювати нулю, адже на нуль ділити не можна.

Позбуваємося дробів. Помножимо обидві частини рівняння на X. Тоді X у знаменнику правого дробу скоротиться, а в лівій частині X помножиться на X.

Вийде ось такий вираз X²/2 = 8

Позбуваємося знаменника 2. Для цього помножимо обидві частини рівняння на 2. У лівій частині двійки скоротяться, а в правій 8 помножиться на 2.

Отримуємо X² = 16

Переносимо всі члени в одну частину рівняння. Віднімемо 16 з обох частин. Так отримаємо рівняння, права частина якого дорівнює нулю:

X² − 16 = 0

Розкладаємо різницю квадратів на множники. Число 16 – це квадрат числа 4, тому вираз можна записати як різницю квадратів (X + 4)(X − 4) = 0. Це випливає з формули: a² − b² = (a + b)(a − b).

Знаходимо значення X: (X + 4)(X − 4) = 0

Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже виходить, що X + 4 = 0, а отже X = −4. Або ж X − 4 = 0, тобто X = 4

Відповідь: X = −4 або X = 4.

Обидва значення підходять до початкового рівняння. Наприклад, якщо X = −4, то ліва частина дорівнює −4/2 = −2, а права – 8/(−4) = −2. Рівність виконується. Для X = 4 обидві частини дорівнюють 2.

Варіант другий

Другий спосіб коротший. Можна перемножити числа навхрест. Так можна зробити, коли два дроби дорівнюють один одному. Тобто чисельник першого дробу множимо на знаменник другого, а знаменник першого – на чисельник другого.

Отримуємо: X * X = 2 * 8

Виконуємо множення. І отримуємо знайдене раніше X² = 16.

Залишилось знайти числа, квадрат яких дорівнює 16. Таких чисел два:

4 * 4 = 16

(−4) * (−4) = 16

А отже ми знову отримуємо відповідь, що X = 4 або X = −4.

Обидва варіанти правильні, адже під час множення будь-якого числа на себе результат буде додатним, якщо це число не дорівнює нулю. Тому не можна забувати про від’ємний корінь.

Отже, рівняння має два правильні розв’язки. Для цього рівняння X може дорівнювати як 4, так і −4.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як проста арифметична задача з перекладанням олівців збила з пантелику дорослих.

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