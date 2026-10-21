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"Тут плакати треба, а не сміятися!" Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
153
"Тут плакати треба, а не сміятися!" Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику
"Тут плакати треба, а не сміятися!" Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику. Джерело: Скриншоти з відео/ Колаж OBOZ.UA

Мама українського четвертокласника пані Юлія показала зошит свого сина з математики. Хлопчик виконував вправи та записував цифри або літери не попадаючи в клітинки.

Допис жінки у TikTok зібрав мільйон переглядів. Попри те, що мама школяра з іронією відреагувала на почерк свого сина, українці її розкритикували. Зокрема, багато хто вказував на те, що у дитини можуть бути проблеми з розвитком, адже у четвертому класі школярі вже повинні розуміти, як потрібно писати.

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Мережу здивував почерк школяра. Джерело: Скриншоти з відео

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Мережу обурила мама школяра. Джерело: Скриншоти з відео

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Водночас інші зазначали, що у такому випадку потрібно не сміятися, а плакати. Хтось радив жінці звернутися до лікаря, або самостійно займатися з дитиною, щоб вона мала гарний почерк. Інші ж підкреслювали витримку вчительки, яка писала хлопчику зауваження.

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Українців здивував зошит школяра. Джерело: Скриншоти з відео

"У мене дитина так в першому класі писала, то я з нею все літо займалась (і при цьому працювала по 12 годин). Дитина виписалась так, що наша вчителька з зошитом півшколи обійшла, показувала як гарно став писати".

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Мережу здивував зошит учня 4 класу. Джерело: Скриншоти з відео

"Сміху мало. Як для дитини 4 класу, то зошит жахливий, з ним потрібно працювати дома, щоб виправити ситуацію, ще не пізно".

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Чому діти мають поганий почерк. Джерело: Скриншоти з відео

"Тут плакати потрібно, а не сміятися".

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Що не так з почерком сучасних дітей. Джерело: Скриншоти з відео

"Мені б мама руки повідбивала за таке. Зараз мій син у 8 класі ,то я б не сміялася, якби було щось подібне".

''Тут плакати треба, а не сміятися!'' Українка показала зошит сина – учня 4 класу, але нарвалась на критику

Для чого красиво писати у зошиті. Джерело: Скриншоти з відео

"Гарний привід до речі перевірити дитину, в першу чергу зір, а також невролог. І це не прикол".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українців вразив зошит учениці з арабської мови, який нагадує витвір мистецтва.

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