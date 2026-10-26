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У Криму більше немає шкіл з українською мовою навчання: лише 3% жителів "назвали себе українцями"

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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У Криму більше немає шкіл з українською мовою навчання: лише 3% жителів "назвали себе українцями"
Ілюстративне зображення. У Криму більше немає шкіл з українською мовою навчання

Лише 3% опитаних громадян в окупованому Криму назвали себе українцями. Водночас нині там не існує жодної школи, церкви та культурного закладу з українською мовою навчання та спілкування.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю Цензор.Нет. За словами посадовиці, таким чином країна-агресор намагається не лише змінити мовне середовище, а розірвати звʼязок людей з Україною і поступово витіснити українську ідентичність з їхнього життя. 

"Ми бачимо системну політику лінгвоциду, яку Росія провадить на окупованих територіях України. У Криму, до прикладу, на сьогодні не існує жодного освітнього закладу з українською мовою навчання, немає жодної української церкви, жодного культурного закладу. Політика дискримінації за мовною ознакою – звична стратегія держави-окупанта. За останнім російським переписом лише 3% респондентів назвали себе українцями", – сказала Івановська. 

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У Криму більше немає шкіл з українською мовою навчання: лише 3% жителів ''назвали себе українцями''

Діти надолужують освітні втрати. Джерело: UNICEF Ukraine

Як відомо, кримчанка Дар’я, яка після початку окупації півострова навчалася у російськомовній школі, самостійно вивчила українську мову та повернулася в Україну. Після досягнення повноліття вона виїхала з Криму на підконтрольну українській владі територію та вступила до релокованого Таврійського національного університету. 

Після завершення школи Дар’я вирішила вступати на єдиний в окупованому Криму факультет української філології. За її словами, на бюджеті було 12 місць, шість із них передбачали пільги. Серед категорій, які могли ними скористатися, були діти російських військовослужбовців та переселенці з так званих "ЛНР" і "ДНР".

Раніше абітурієнтам на українську філологію потрібно було складати іспити із суспільствознавства та російської мови. Згодом російську мову замінили на російську літературу. Українська мова при цьому стала для самої Дар’ї окремим викликом. Дівчина виросла в російськомовній родині та навчалася у російськомовній школі. За її словами, після 2015 року вона майже забула українську, яку трохи пам’ятала з дитинства.

Нагадаємо, 3 922 учнів, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, отримали документи про освіту українського зразка з 2014 року. Всього, у 2025 році, на півострові було зафіксовано 500 060 дітей, з них 283 тисячі – шкільного віку. Станом на 2024 рік, лише 0,5% школярів вивчали українську мову, проте лише як факультатив.

З 2014 року російська окупаційна влада повністю ліквідувала українську освітню систему на півострові. Зокрема, вилучили всі українські підручники та прибрали українознавчі предмети у школі (історія України, українська мова, громадянська освіта).

Раніше OBOZ.UA розповідав, що президент США Дональд Трамп розповів свою "географічну версію" щодо півострову Крим, який нібито омивається океаном з чотирьох сторін.

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