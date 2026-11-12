''У мене стаж 42 роки''. Українська вчителька розкритикувала колег, які не користуються ШІ: можна викликати палеонтологів

Учитель має постійно розвиватися, опановувати нові технології та не відкидати штучний інтелект лише через небажання змінювати звичні методи роботи. Таку думку висловила вчителька історії з Одеси, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2025 Наталія Власова.

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Відповідний допис педагогиня опублікувала на своїй сторінці у Facebook. У ньому вона розповіла про розмову з колегою, яка заявила, що за понад 40 років роботи так і не зацікавилася сучасними технологіями, зокрема смартфонами та штучним інтелектом. Ба більше, згадана освітянка досі вважає найкращою освіту часів СРСР.

За словами Власової, знайома обурилася після того, як почула пораду вивчати англійську мову та постійно вдосконалювати професійні навички. У відповідь вона наголосила на своєму 42-річному педагогічному стажі й заявила, що не сприймає цифрових технологій.

"І тут я трохи не вмерла… Може це і непопулярна серед вчителів старшого покоління думка, але чи має право вчитель залишитися "динозавром"? Може й має... Але тоді не варто дивуватися, що учні давно живуть в іншому освітньому вимірі та сприймають такого вчителя, як "відсталого і нецікавого"", – написала педагогиня.

Власова зауважила, що великий стаж роботи сам по собі не гарантує професійного розвитку й не може бути виправданням небажання опановувати нове. Особливо насторожує вчительку не те, що хтось не вміє користуватися ШІ чи не знає англійської, а те, що людина пишається цим.

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"Стаж – не індульгенція від саморозвитку і не довічний сертифікат професійної компетентності, та й вже точно – не аргумент проти якісних змін", – наголосила вчителька.

Вона також поставила під сумнів те, наскільки успішно може вчитель готувати дітей до майбутнього, якщо сам керується освітніми уявленнями минулого століття. На думку Власової, складно навчати учнів критичного мислення, якщо педагог не готовий переглядати власні методи. Так само безглуздо закликати їх учитися протягом життя, коли сам перестав розвиватися після отримання диплома.

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Водночас Власова наголосила, що не вважає штучний інтелект заміною вчителя. Однак, на її переконання, педагог, який не розуміє принципів роботи ШІ, поступається в можливостях колегам, які вміють використовувати його як інструмент.

Вивчення англійської мови вона також назвала не просто додатковою перевагою для резюме, а способом отримати доступ до міжнародних освітніх проєктів, стажувань, конференцій, грантів, професійних спільнот і досвіду, який не завжди доступний у перекладі.

Не менш важливими Власова вважає цифрові технології. Вони, за її словами, допомагають зробити урок цікавішим, перевірити гіпотезу, створити інтерактивні завдання, наочно пояснити складні теми та зменшити кількість рутинної роботи.

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При цьому вчителька не закликає колег бездумно впроваджувати кожну новинку. "Не кожна технологія корисна, не кожна інновація працює. Але учитель має вміти не тільки впроваджувати нове, а й критично оцінювати себе самого. А не відкидати все незнайоме зі словами: "Нам і без цього було добре"", – зазначила у своєму дописі вчителька.

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Окремо Власова висловилася про ностальгію за радянською освітою. Вона нагадала, що сьогодні українська школа працює в незалежній державі, з іншими цінностями, освітніми цілями та викликами. Тому, на її думку, не варто ідеалізувати систему, яка готувала слухняних виконавців, відтворювала офіційну ідеологію, а в підручниках нерідко спотворювала або замовчувала українську історію. "Наше завдання – не відтворити школу, в якій навчали нас, а створити школу, яка підготує дітей до світу, в якому їм доведеться жити", – зазначила педагогиня.

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Власова також додала, що щиро поважає досвідчених учителів, серед яких є чимало справжніх професіоналів. Проте найкращі педагоги, за її словами, не бояться молодих колег, нових ідей і технологій та продовжують навчатися самі.

"42 роки стажу – це 42 роки досвіду. Але зовсім не обов'язково, що 42 роки розвитку… І для мене завжди найважливіше: учитель не зобов'язаний бути експертом у всьому, але він зобов'язаний не втратити здатність учитися", – підсумувала Власова.

Наприкінці допису вчителька пожартувала, що якщо за 42 роки роботи педагог так і не "еволюціонував", то, можливо, замість підвищення кваліфікації йому вже час викликати палеонтологів.

Раніше OBOZ.UA публікував думку викладачки про те, кого саме ШІ може замінити в освіті уже зараз – і це не вчитель.