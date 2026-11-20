Польща планує запровадити мінімальний вік, дозволений для користування соцмережами, і запровадити методи перевірки користувачів, надійніші за ті, що вже діють в Австралії. Про це заявила заступниця міністра освіти Катажина Любнауер.

Відео дня

Як пише видання Samorzad, про це вона сказала під час засідання парламентської комісії у справах дітей та молоді, на якому обговорювали основні положення відповідного законопроєкту. Його спільно підготували польські міністерства цифровізації та освіти.

Документ передбачає, що доступ до соцмереж матимуть лише особи, які досягли 15 років. Також у ньому йдеться про запровадження дієвих способів перевірки віку. Всього їх, за задумом, має бути три: за допомогою Європейського цифрового гаманця ідентифікації, застосунку mObywatel або інструменту, який запропонує сама платформа. Останній варіант дозволять використовувати за умови, що перевірка відповідатиме нормам ЄС і буде безпечною.

Важливо, що система передаватиме лише одну інформацію: чи виповнилося користувачеві 15 років. Якщо в постачальника послуг виникнуть обґрунтовані сумніви щодо віку користувача, зокрема на основі алгоритму відстеження переглянутого контенту, він зможе попросити пройти додаткову перевірку.

Наприкінці жовтня законопроєкт внесли до переліку законодавчих ініціатив Ради міністрів Полььщі. За словами Любнауер, імовірно, вже в середині листопада його винесуть на громадське обговорення.

РЕКЛАМА

Авторів законопроєкту, зокрема, запитували під час засідання, чи планують вони використовувати біометричні методи перевірки. "Біометрію не передбачено. Ці три методи набагато ефективніші за ті, якими скористалися в Австралії, і забезпечують значно надійніший захист", – відповіла заступниця очільника освітнього відомства.

Перевірці не підлягатимуть облікові записи, створені до 1 вересня 2017 року, а також ті, власники яких уже підтвердили свою особу. Перевірка не знадобиться і на платформах, для користування якими не потрібно входити в обліковий запис.

Головні історії дня

За словами Любнауер, законопроєкт стане ще одним "елементом пазла" в системі захисту дітей. До інших заходів вона віднесла заборону користуватися телефонами в дитячих садках і початкових школах, закон про цифрові послуги DSA та захист зображень дітей у закладах дошкільної освіти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в ЄС планують запровадити обмеження соцмереж для дітей у віці до 13 років і хто нестиме відповідальність за його порушення.