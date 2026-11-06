"У школі казали інакше": три наголоси в українській мові, які дивують навіть філологів

Іноземці, які вивчають українську мову, однією з найскладніших тем називають наголоси, адже вони можуть падати на будь-який склад. Та що там іноземці, в наголосах плутаються навіть професійні мовознавці.

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Про три таких складних випадки розповіла репетиторка з української мови Оксана Качура. Вона зізналась, що не любить ці варіанти наголошування, хоча вони і вважаються словниковою нормою.

"Третє місце – піцЕрія. Італійці можуть бути трохи шоковані цим, але так, піцЕрія. Можна запам'ятати ось так: піцерія "Феєрія"", – розповіла Качура. Цікавий факт: в італійській мові наголоси найчастіше падають на передостанній склад слова і тому італійці справді називають ресторан, де готують піцу піцерІя.

Друге місце у рейтингу дивних наголосів від репетиторки – замІжня. За словами філологині, вона не знайшла підстав для такого наголошення. "І так, у деяких наголосів є логіка і правила. Наприклад, визвОльний, бо вОля. ЖалюзІ, бо це французьке слово, а там наголос завжди падає на останній склад", – додала Качура.

У своїм найбільш неулюбленим наголосом вона назвала дАно. "Це мій біль, бо в школі на фізиці ми завжди казали данО. Тому перелаштовуватися було досить складно", – зізналася репетиторка.

До того ж, у своєму ролику Оксана Качура розповіла, що казати "топ-3" неправильно. А OBOZ.UA раніше пояснював, чому новий правопис не дозволяє поєднувати префікс топ- з числівниками.