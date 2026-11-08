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"У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську": в мережі розгорілась бурхлива дискусія

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
3,2 т.
"У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську": в мережі розгорілась бурхлива дискусія
Ілюстративне зображення. Джерело: Pexels

У соцмережі TikTok обговорюють відео авторки Miss ILONA, яка висловила думку, що зі шкільних предметів обов’язковими мають бути лише англійська мова та математика. Її позиція викликала суперечки між користувачами одні погодилися з аргументами дівчини, інші зауважили, що такий підхід знецінює гуманітарні дисципліни та звужує уявлення про освіту.

Про це йдеться в відео на сторінці Miss ILONA у TikTok. Свою думку користувачі висловили під дописом.

У ролику блогерка пояснила свою позицію практичною користю обох дисциплін. Англійську вона назвала міжнародною мовою, без якої складно уявити сучасне життя, а математику – інструментом розвитку логічного мислення.

"Це буквально міжнародна мова. Куди ти не глянеш, всюди треба англійську", – зазначила Miss ILONA.

Вона також звернула увагу на те, що англійська, не є надто складною для вивчення, особливо якщо порівнювати її з німецькою, іспанською чи французькою.

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Окремо авторка зупинилася на математиці. Цей предмет допомагає розвивати мислення та вчить логічно міркувати. Блогерка навіть зізналася, що алгебра була одним із її найулюбленіших шкільних уроків.

"Математика надзвичайно сильно розвиває твоє мислення і її потрібно реально вчити. Також змушує логічно думати", – пояснила вона.

У коментарях думки розділилися. Частина аудиторії погодилася, що англійська та математика є важливими для повсякденного життя, однак не всі підтримали ідею обмежити обов’язкову шкільну програму двома предметами.

Зокрема, користувач fully.lewy написав наступне…

"Із математикою та англійською повністю згодний, але українська мова, література та історія більш потрібніші, ніж математика", – зазначив автор.

''У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську'': в мережі розгорілась бурхлива дискусія

Коментарі. Джерело: Скриншот з відео користувачки Miss ILONA.

Інші коментатори наголосили на важливості знання рідної мови та власної історії.

"Перш ніж вчити англійську – вивчіть спочатку українську", – зауважив користувач з ніком "ПУЗО".

"Якщо, дитинко, не будеш знати свою історію і мову, вивчиш чужу", – написала користувачка Рая Лісовик.

''У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську'': в мережі розгорілась бурхлива дискусія

Коментарі. Джерело: Скриншот з відео користувачки Miss ILONA.

Не обійшлося й без іронічних реакцій. Один із користувачів пожартував, що знання складних математичних дисциплін досі не знадобилися йому в житті.

"Вища математика, деталі машин, сопромат, теорія авіаційного гвинта, чекаю коли знадобиться. За мову 100% згоден", – заявив автор.

''У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську'': в мережі розгорілась бурхлива дискусія

Коментарі. Джерело: Скриншот з відео користувачки Miss ILONA.

Водночас дехто звернув увагу на те, що важливість предмета не завжди означає можливість якісно його опанувати в школі.

"Англійська в школі? З шкільним рівнем викладання її фіг вивчиш", – написав користувач Zayats Kun.

''У школі треба вивчати тільки два предмети – математику та англійську'': в мережі розгорілась бурхлива дискусія

Коментарі. Джерело: Скриншот з відео користувачки Miss ILONA.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українка Анастасія Драч звернулася до мережі із запитанням, для чого у школі на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш". Вона припустила, що це було маленьке тренування перед армією.

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школаматематикаанглійська мова
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