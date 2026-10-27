У цих словах часто помиляються на НМТ з української мови: вчителька показала список, який варто запам’ятати

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія атакувала Київ балістикою: є жертва і поранені, обмежено рух транспорту Південним мостомРосія атакувала Київ балістикою: є жертва і поранені, обмежено рух транспорту Південним мостомСербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та ЄвросоюзуСербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та ЄвросоюзуУ лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. ФотоУ лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. Фото"Росіянам неприємно там перебувати": українська чемпіонка Європи – про зверхнє ставлення представниць РФ, гімн для агресора і "живих роботів""Росіянам неприємно там перебувати": українська чемпіонка Європи – про зверхнє ставлення представниць РФ, гімн для агресора і "живих роботів"Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. ФотоНе містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. ФотоВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1400 окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуІлюстрація. Фінансовий гороскопУспішний день для вирішення важливих справ: Терези, ви будете конфліктними, а Рибам щаститиме в усьому – гороскоп на 27 жовтня для всіхДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниІлюстрація - чоловік з прапорцями України в рюкзакуКраїна ЄС продовжила особливі робочі візи для українців: скільки і де працюютьПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. ФотоПомер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото

У цих словах часто помиляються на НМТ з української мови: вчителька показала список, який варто запам’ятати

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
168
У цих словах часто помиляються на НМТ з української мови: вчителька показала список, який варто запам’ятати
Як не помилятись у написання м'якого знака після літери н. Джерело: Freepik

Частина НМТ, присвячена українській мові, часто містить складні і неочевидні випадки, на яких можуть помилитись не те що відмінники, а навіть професійні редактори. Одне з таких правил, яке може підловити випускника під час іспиту, регулює вживання м’якого знака після літери н.

Пояснити його взялась вчителька на ім’я Анастасія. У своєму TikTok вона опублікувала ролик, зібравши слова, в яких часто роблять помилку на НМТ, і пояснила, як їх правильно писати. В усіх прикладах, які вона навела, стоїть пропуск. В аналогічному тесті потрібно було би визначити, має стояти на його місці м’який знак чи ні.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
1,7 т.
Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час
1,7 т.
Коли та о котрій пройде Радіодиктант 2026: точна дата і час
Олена БилімОлена Билім
1,4 т.
Хто дружина? Головоломка для найуважніших
1,4 т.
Хто дружина? Головоломка для найуважніших
Наталія СавченкоНаталія Савченко
699
"Цю їжу часто переоцінюють". Нутриціологиня Майя Боровик – про "корисний зефір", міфи про McDonald’s і п'ять продуктів, які завжди треба мати вдома
699
"Цю їжу часто переоцінюють". Нутриціологиня Майя Боровик – про "корисний зефір", міфи про McDonald’s і п'ять продуктів, які завжди треба мати вдома

"За правилом: після н перед шиплячими ж, ч, ш, дж та суфіксами -ськ-, -ств- м'який знак не пишеться", – пояснила Анастасія. А далі продемонструвала, що слова "камінчик", "уманський", "велетенський", "менший", "тонший", "промінчик" пишуться без м'якого знака після літери н.

Проте із цього правила є і винятки. Це такі слова як "женьшень", "Маньчжурія", "бриньчати" та "няньчити". Вони, всупереч правилу, пишуться із м’яким знаком.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому Ектор Хіменес-Браво не дуже-то й помиляється, коли каже "на балькон!"

Схожі теми
Український правописукраїнська моваправилаНаціональний мультипредметний тест (НМТ)
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!