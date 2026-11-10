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"У відповідь бачу пусті погляди". Вчителька історії розкритикувала відсутність "Енеїди" у шкільній програмі і розділила мережу

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
1,5 т.
"У відповідь бачу пусті погляди". Вчителька історії розкритикувала відсутність "Енеїди" у шкільній програмі і розділила мережу
Ілюстративне зображення. Вчителька історії розкритикувала відсутність "Енеїди" у шкільній програмі. Джерело: Freepik

Вчителька історії Марія Воротило розкритикувала шкільну програму, адже діти не вивчають твір Івана Котляревського "Енеїда" на уроках української літератури. Педагогиня зауважила, що подібні твори допомагають у вивченні історії України.

У дописі в Facebook вона зазначає, що коли запитала школярів про твір, учні здивувалися темі. За її словами, коли школярі вже мають розуміння про життя авторів і чому вони висвітлювали саме таку тему, це спрощує подальше навчання.

''У відповідь бачу пусті погляди''. Вчителька історії розкритикувала відсутність ''Енеїди'' у шкільній програмі і розділила мережу

Вчителька історії розкритикувала програму з української літератури. Джерело: Скриншот

"Раніше було не ідеально, але легше: українська література та історія України йшли у школі парою. На уроках історії України ми говоримо про епоху: про те, що з'явилася ідея нації, про перших наших романтиків, про те, що виникли нові погляди на роль людини (і то все в Російській імперії!), що люди ризикували своїм життям, аби писати оте й оте. А на літературі потім колеги розповідали про самі твори. Діти вже знали історичне тло й читали ту саму "Енеїду" або "Марусю" з кращим розумінням того, у якому середовищі жили автори й чому вони вирішили написати саме такі твори. А тепер цього нема", – написала Воротило.

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"І я девʼятикласникам цитую найвідоміші рядки української літератури – а у відповідь бачу пусті погляди, нуль спогадів чи розуміння, про що я говорю взагалі", – додала вона.

Педагогиня здивувалася, чому зі шкільної програми виключили найвідоміший твір української літератури, адже це, зокрема, сприяє патріотичному вихованню дітей. У звʼязку з цим, вчителям історії доводиться додатково викладати не лише свій предмет, але й пояснювати інші.

"Робити свої уроки не на годину, а на дві, на три? Викладати їм не тільки історію України, основи громадянської освіти та економіки (уявляєте, яка я вже багатофункціональна), але й українську літературу?" – зазначила Воротило.

''У відповідь бачу пусті погляди''. Вчителька історії розкритикувала відсутність ''Енеїди'' у шкільній програмі і розділила мережу

Чи є в програмі з української літератури "Енеїда". Джерело: Скриншот

У коментарях частина користувачів мережі зазначала, що твір Котляревського перенесений з програми 9 класу до 10-го. Це повʼязано з переходом на 12-річне навчання у школі. Проте багато хто вказував, що значна кількість авторів була виключена з уроків.

"В радянській школі "Енеїду" вивчали у восьмому класі! Бо з восьмого вже було хронологічне викладання літератури. Ми за 10 років вивчали більше ніж зараз. А тепер школа не вчить нормально. Діти виростають невігласами нездатними логічно мислити".

''У відповідь бачу пусті погляди''. Вчителька історії розкритикувала відсутність ''Енеїди'' у шкільній програмі і розділила мережу

Для чого школярам вивчати "Енеїду". Джерело: Скриншот

"Енеїду" цього року перенесено з програми 9 до програми 10 класу. Це пов'язано з переходом на 12-річну школу (нинішні 9-класники закінчуватимуть 12 класів, а минулорічні 9-класники – 11)".

''У відповідь бачу пусті погляди''. Вчителька історії розкритикувала відсутність ''Енеїди'' у шкільній програмі і розділила мережу

"Енеїда" Котляревського викликала дискусію в мережі. Джерело: Скриншот

Водночас інші казали, що "Енеїду" Котляревського варто вивчати якомога раніше, щоб у майбутньому вчителі могли провести спільні уроки історії та літератури.

"Мала б бути реальна інтеграція, щоб "Енеїду" почали вивчати раніше, ніж про неї йтиметься на історії. І щоб була можливість провести спільні уроки. А ще б мистецтво доєднати".

''У відповідь бачу пусті погляди''. Вчителька історії розкритикувала відсутність ''Енеїди'' у шкільній програмі і розділила мережу

Для чого вивчати "Енеїду" Котляревського на українській літературі. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у мережі розгорілась дискусія на тему, яка правильна відповідь на запитання "Хто написав "Енеїду?" – український письменник Іван Котляревський чи поет стародавнього Риму Публій Вергілій. Вчителька зарубіжної літератури з міста Чернівці Аліна Мец показала роботи учнів, де всі вони на тестуванні написали, що автор Котляревський.

У своєму відео вона розповіла, що, на її думку, всі ці учні списали, бо Google видає саме його. Однак освітянка нагадала, що на її предметі не вивчають українських письменників, а отже, відповідь мала б бути Пу́блій Вергі́лій.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що вчителька поставила учням двійку за "Енеїду" і спровокувала дискусію в мережі.

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