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"У якому паралельному всесвіті вони живуть?" Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
"У якому паралельному всесвіті вони живуть?" Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду
Ілюстративне зображення. Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду. Джерело: Freepik

У школах, де укриття не дозволяють повноцінно організовувати всі заняття очно, перевага має надаватися предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Водночас інші дисципліни за потреби можуть бути організовані дистанційно. 

Про це повідомило Міністерство освіти та науки за підсумками ухвалення урядом протокольного рішення щодо організації навчання під час повітряних тривог. Модель навчання кожна школа визначатиме з урахуванням безпекової ситуації та власних можливостей. 

''У якому паралельному всесвіті вони живуть?'' Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Уряд визначив перелік предметів для очного навчання -

Також громади мають опрацювати можливість використання інших пристосованих захисних споруд для проведення занять за наявності відповідних умов. Водночас укриття шкіл, які працюють очно, мають бути придатними для тривалого перебування дітей і навчання: мати навчальні місця, освітлення, електроживлення, резервні джерела живлення, інтернет та належні санітарні умови.

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Таке рішення обурило освітян. Так, наприклад колишній директор школи Олександр Козлов зауважує, що під час цифрової трансформації інформатичну галузь визначили як другорядну й пропонують її опановувати вдома без світла та інтернету, поки в укриттях вчитимуться формули. Крім того, діти тривалий час живуть у стані стресу, тож відсувати на задній план фізкультуру та здоровʼязбережувальні предмети виглядає не менш цинічним. 

''У якому паралельному всесвіті вони живуть?'' Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Ілюстративне зображення. Учні на уроці

"Якщо прочитати цей документ через призму реального життя української школи, а не через вікно кабінету на проспекті Берестейському, виникає лише одне запитання: у якому паралельному всесвіті живуть автори цієї ініціативи?" – пише Козлов.

За його словами, подібним рішенням освіту поділили на важливу та непотрібну, а вчителів, предмети яких стали другорядними, принизили, перевівши у статус факультативного персоналу. До того ж, педагоги мають перекіс у навантаженні, адже другорядні предмети витісняються на другу половину дня, а діти після кількох годин перебування в укритті мають прийти додому й знову сідати за екрани. Козлов зазначає, що замість розробки реалістичних алгоритмів, перегляду та скорочення перевантажених програм під умови війни МОН видає черговий перелік вимог і "спихує" їхнє виконання на виснажених освітян.

Водночас під дописом Освіта.ua своїми думками поділилися й інші українці. Багато хто дивувався, як організувати розклад, якщо основні предмети чергуватимуться з другорядними. Діти бігатимуть зі школи на дистанційку, а навчання в укриттях часто проводити майже неможливо через місткість приміщення та велику кількість дітей. 

''У якому паралельному всесвіті вони живуть?'' Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Українців обурило рішення МОН. Джерело: Скриншот

"То зарплати і премії потрібно переглядати, або просто прибрати з навчального процесу, як непотріб, винести в позашкілля, гуртки, секції. І дітей розвантажать і кошти зекономлять".

"Освітянська галузь може дивувати. Буває таке, що урок в асинхронному режимі на порядок кращий, ніж урок проведений офлайн та ще й в укритті. До речі, часто буває. Які ж то уроки в більшості підвалів? Все залежить від рівня відповідальності та професійного рівня вчителя".

''У якому паралельному всесвіті вони живуть?'' Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Уряд визначив перелік предметів для очного навчання у школах. Джерело: Скриншот

"Перше, що спало на думку. Бо якшо в початкових класах майже всі предмети викладає класний керівник, то можна змінювати порядок проведення, щось коригувати (і то дуже накладно), то в середній і старшій школі – це неможливо, особливо в міських школах, які працюють у 2 зміни, де не вистачає вчителів і багато з них вимушені викладати зайві години".

''У якому паралельному всесвіті вони живуть?'' Українців обурив перелік предметів для очного навчання від уряду

Які предмети вивчатимуть офлайн у школах. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітян та батьків обурила заява міністра освіти щодо організації навчання у школах.

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