Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс ''Захист України''

З 1 вересня 2027 року в усіх школах України оновлять викладання предмету "Захист України", яке має охопити усі школи. Для старшокласників також передбачать можливість поглибленого вивчення окремих напрямів, зокрема керування дронами, інженерії та кібербезпеки.

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Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Про розвиток реформи свідчать результати другого Всеукраїнського форуму "Захист України 2026", який з 23 до 27 вересня пройшов на Закарпатті з ініціативи МОН.

Упродовж п’яти днів старшокласники з різних регіонів України та вчителі навчалися, відпрацьовували практичні навички й обмінювалися досвідом. Завершився форум змаганням між осередками, у якому взяли участь 19 команд, де провели випробування у форматі навчально-практичного квесту. Учасники виконували завдання з тактичної медицини, стрілецької підготовки з різних положень і пілотування FPV-дронів класу Tiny Whoop, а також долали смугу перешкод.

Команди самостійно визначали порядок виконання завдань, розподіляли між собою ролі та координували дії в умовах обмеженого часу. У змаганні старшокласники застосовували навички, які здобули під час навчання в осередках і вдосконалили на форумі. За словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, нині працює 1 027 осередків "Захисту України", де обладнані навчальні простори, якими користуються учні кількох закладів освіти. У них навчаються орієнтовно 80% старшокласників.

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"Реформа "Захисту України" розпочалася понад два роки тому, щоб цей предмет став простором, де учні вчаться діяти, брати відповідальність і працювати в команді. Сьогодні в Україні вже працює понад тисяча осередків. Ці змагання дають змогу не лише перевірити себе, а й навчитися одне в одного та відчути масштаб цієї спільноти", – сказав посадовець.

Головні історії дня

Перші змагання між осередками провели у 2025 році. Для подальшого розвитку такого формату МОН розробило проєкт правил, який визначає єдині підходи до участі, оцінювання та нагородження учасників. Документ передбачає проведення змагань у три етапи та вже пройшов громадське обговорення.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що ветерани зможуть викладати в школах "Захист України".