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Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс "Захист України"

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
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Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс "Захист України"
В українських школах зміниться викладання предмету "Захист України"

З 1 вересня 2027 року в усіх школах України оновлять викладання предмету "Захист України", яке має охопити усі школи. Для старшокласників також передбачать можливість поглибленого вивчення окремих напрямів, зокрема керування дронами, інженерії та кібербезпеки.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Про розвиток реформи свідчать результати другого Всеукраїнського форуму "Захист України 2026", який з 23 до 27 вересня пройшов на Закарпатті з ініціативи МОН. 

Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс ''Захист України''

В Україні оновлять викладання предмету "Захист України"

Упродовж п’яти днів старшокласники з різних регіонів України та вчителі навчалися, відпрацьовували практичні навички й обмінювалися досвідом. Завершився форум змаганням між осередками, у якому взяли участь 19 команд, де провели випробування у форматі навчально-практичного квесту. Учасники виконували завдання з тактичної медицини, стрілецької підготовки з різних положень і пілотування FPV-дронів класу Tiny Whoop, а також долали смугу перешкод.

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Команди самостійно визначали порядок виконання завдань, розподіляли між собою ролі та координували дії в умовах обмеженого часу. У змаганні старшокласники застосовували навички, які здобули під час навчання в осередках і вдосконалили на форумі. За словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, нині працює 1 027 осередків "Захисту України", де обладнані навчальні простори, якими користуються учні кількох закладів освіти. У них навчаються орієнтовно 80% старшокласників.

Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс ''Захист України''

Як зміниться викладання предмету "Захист України" у школах. Джерело: МОН

"Реформа "Захисту України" розпочалася понад два роки тому, щоб цей предмет став простором, де учні вчаться діяти, брати відповідальність і працювати в команді. Сьогодні в Україні вже працює понад тисяча осередків. Ці змагання дають змогу не лише перевірити себе, а й навчитися одне в одного та відчути масштаб цієї спільноти", – сказав посадовець.

Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс ''Захист України''

Які зміни відбудуться у викладанні предмету "Захист України" з 2027 року. Джерело: МОН

Перші змагання між осередками провели у 2025 році. Для подальшого розвитку такого формату МОН розробило проєкт правил, який визначає єдині підходи до участі, оцінювання та нагородження учасників. Документ передбачає проведення змагань у три етапи та вже пройшов громадське обговорення.

Учнів навчатимуть керувати дронами: з 2027 року в усіх школах оновлять курс ''Захист України''

На Закарпатті пройшлов Всеукраїнський форум "Захист України 2026". Джерело: МОН

Раніше OBOZ.UA розповідав, що ветерани зможуть викладати в школах "Захист України". 

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