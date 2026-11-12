''Учитель не зобовʼязаний згоріти, щоб іншим було світло''. Освітянка поділилася криком душі через втому педагогів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онукаНіхто не втік за кордон: вдова Віталія Білоножка розповіла, як склалося життя їхніх "талановитих" синів і 25-річного онукаЩо відомо про фігуранта справи"В пентхаусі з крокодилами водія вантажівки били битами, він помер": OBOZ.UA дізнався нові деталі про фігуранта справи щодо розкрадання на енергетиці"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави"Як можна мати таку пенсію?" Народна артистка Світлана Білоножко розповіла про "недостойні" виплати від держави"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в УкраїнуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphРасмуссен закликав Британію та Францію негайно відправити війська в Україну – The TelegraphУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниУ НАТО оцінили перемовини в Абу-Дабі і висловились щодо питання територій УкраїниНа Київщині викрили масштабне виробництво підробленої кави.Українцям продавали підроблену каву та локшину під виглядом відомих брендів: де "накрили" виробництво
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Учитель не зобовʼязаний згоріти, щоб іншим було світло". Освітянка поділилася криком душі через втому педагогів

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
72
"Учитель не зобовʼязаний згоріти, щоб іншим було світло". Освітянка поділилася криком душі через втому педагогів
Ілюстративне зображення. Вчителька звернулася до колег через втому

Вчителька початкових класів Анастасія Шурару поділилася криком душі через втому педагогів, яка виникає не через кількість проведених уроків, перевірених зошитів або заповнених таблиць. За словами шкільної викладачки з подібним вигоранням стикаються ті, хто задовго віддавав себе іншим.

Про це педагогиня написала у дописі в Facebook. Вона зауважує, найбільше вчителів виснажує необхідність бути сильним, адже вони не мають права втомитися, роздратуватися, підвищити голос, помилятися або вимагати занадто багато від дітей.

"Щоранку він іде до школи. Усміхається, вітається, пояснює, повторює. Навіть тоді, коли наперед знає, що частина класу його не слухатиме. Коли замість зацікавлених очей побачить байдужість, замість запитань – розмови, а замість спроб розібратися – звичне: "А навіщо нам це потрібно?" Але найбільше виснажує навіть не обсяг роботи. Найбільше виснажує постійна необхідність бути сильним. Ти не маєш права втомитися, бо діти потребують уваги. Не маєш права роздратуватися, бо треба бути педагогічно тактовним. Не маєш права підвищити голос, бо хтось може поскаржитися. Не маєш права вимагати надто багато, бо дитині може бути некомфортно. Не маєш права помилятися, бо ти ж учитель!", – написала Шурару.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
11,2 т.
Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше
11,2 т.
Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
1,6 т.
"Радістка Кет з "Аврори", баба Покришка і дід Фантомас": вчитель-зірка мережі розсмішив українців пародією на самостійну роботу в класі
1,6 т.
"Радістка Кет з "Аврори", баба Покришка і дід Фантомас": вчитель-зірка мережі розсмішив українців пародією на самостійну роботу в класі
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,0 т.
"У мене стаж 42 роки". Українська вчителька розкритикувала колег, які не користуються ШІ: можна викликати палеонтологів
1,0 т.
"У мене стаж 42 роки". Українська вчителька розкритикувала колег, які не користуються ШІ: можна викликати палеонтологів
''Учитель не зобовʼязаний згоріти, щоб іншим було світло''. Освітянка поділилася криком душі через втому педагогів

Вчителька поділилась криком душі через втому педагогів

Натомість про вчителів ніхто не дбає. А колись улюблений предмет стає ще одним пунктом у списку обовʼязків, а вигорання приходить непомітно. Освітянка підкреслює, що педагоги не можуть самотужки компенсувати байдужість батьків, відсутність мотивації в дитини, проблеми виховання, недоліки освітньої системи та бути відповідальними за все.

Вона зауважує, що найчастіше вчителі починають звинувачувати себе й шукати помилки в роботі, проте вони не мають "згорати", щоб створити умови для інших.

"І, мабуть, найсумніше в цій історії те, що вчитель часто починає звинувачувати самого себе. Шукає помилки у своїй роботі, сумнівається у своїх здібностях, думає, що став недостатньо добрим педагогом. Хоча, можливо, він просто надто довго працював на межі власних можливостей. І якщо ми хочемо бачити в школах учителів, які люблять свою справу, варто нарешті зрозуміти одну просту річ: учитель не зобов'язаний згоріти, щоб іншим було світло", – пише Шурару.

Вона підкреслює, що не можна постійно вимагати від вчителів терпіння, мудрості, витримки і натхнення, нічого не даючи натомість. На її думку, дивно очікувати забезпечення психологічного комфорту дітям, коли ніхто не цікавиться станом самих педагогів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітній експерт розкритикував МОН через "страусину політику".

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашколавчитель
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!