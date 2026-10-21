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Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб "батьки не самостверджувались"

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
168
Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб "батьки не самостверджувались"
Вчитель назвав шкільні поробки, які батьки роблять за дітей, способом самоствердитись. Джерело: tatyana_tomsickova

Батькам не варто робити поробки замість дітей, а потім змагатися ними на шкільних конкурсах, бо це виглядає як самоствердження. Таку думку висловив педагог початкової школи, який веде соцмережі під ніком @FutkoShow.

У дописі в Threads він запропонував дозволити школярам у позакласний час лише збирати матеріали, а самі вироби робити вже на уроках. Тільки так роботи будуть справді відображати дитячі вміння і фантазію. "Бо це трешняк, коли батьк "всією" сімʼєю наліпили у 1 класі, а інші які самі робили дивляться на це і плачуть, чому їх поробка не пройшла "конкурс"", – пояснив учитель свою позицію.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Учитель початкової школи розкритикував батьків, які роблять поробки замість своїх дітей. Джерело: Скриншот

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Під дописом розгорнулася дискусія. Більшість користувачів підтримала ідею робити поробки виключно в школі. А деякі батьки наголосили, що самі не мають часу займатись вдома творчістю з дітьми.

Одна з колег автора, яка теж викладає у початкових класах, розповіла, що давно підтримує такий підхід. Вона заохочує дітей самостійно шукати природні матеріали, а під час роботи над проєктами звертає увагу не лише на результат, а й на те, що саме зробила дитина та з якими труднощами зіткнулася.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Інші вчителі молодших класів погодилися з цією ініціативою. Джерело: Скриншот

Інші батьки поділилися прикладами, коли за дитячими роботами насправді стояли дорослі. Одна з коментаторок розповіла, що на виставці дитячих поробок побачила особливо ефектний будиночок, а згодом з’ясувала: його зробили колеги матері дитини.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Батьки хвалились самостійними поробками своїх дітей. Джерело: Скриншот

Інша мама пригадала, як учителька сфотографувала роботи першокласників, але пропустила виріб її сина. Імовірно, тому, що він зробив усе самостійно. Проте хлопчику все одно дісталась похвала за те, що він все зробив сам.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Конкурси поробок запропонували замінити виставками, щоб уникнути порівнянь та оцінок. Джерело: Скриншот

У коментарях також пролунала думка, що проблему поробок можна розв’язати без заборон: замість конкурсів організовувати виставки сімейної творчості, де діти зможуть показати свої роботи без змагання за перше місце. Також користувачі згадували власний шкільний досвід, коли вчителі забороняли батькам домальовувати роботи за дітей, аби оцінювати їхню фантазію та самовираження, а не дорослі навички. І навіть дякували своїм викладачам за це.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Міряння шкільними поробками назвали дикістю. Джерело: Скриншот

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Коментатори пропонували способи, як перевірити доброчесність авторів таких поробок. Джерело: Скриншот

Водночас у коментарях звернули увагу й на інший бік проблеми – надмірне навантаження. Одна з мам розповіла, що творчі завдання можуть забирати в дитини кілька годин, а за відсутності світла виконувати їх ще складніше. Вона наголосила, що не робила поробок замість дитини, але мусила допомагати з підготовкою матеріалів і технічними етапами, щоб зекономити час.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Хтось радив учителям не задавати те, що вони не зможуть зробити самі, а хтось дякував своїм за те, що не давали таких завдань додому. Джерело: Скриншот

Пролунала у коментарях думка, що варто перевіряти на доброчесність і самих вчителів. Якщо педагог не може повторити поробку сам, йому не варто задавати таке завдання дітям – так буде ще чесніше.

Учитель запропонував заборонити школярам робити вироби вдома – щоб ''батьки не самостверджувались''

Батьки скаржились на те, що у них самих нема часу на домашні поробки з дітьми. Джерело: Скриншот

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