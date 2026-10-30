Українка повернулася з Британії з трьома дітьми й поділилася першими враженнями від дитсадка та школи в Україні: що здивувало найбільше

Після повернення з Великої Британії до України блогерка Олександра Берник зіткнулася з неочікуваною складністю в адаптації старшої дитини до місцевої школи – великою кількістю домашніх завдань. Водночас молодша дитина легко звикла до українського дитсадка, а найбільші побоювання матері щодо адаптації не справдилися взагалі.

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Своїми враженнями Берник поділилася в Instagram. Після початку повномасштабної війни вона разом із чоловіком і сином переїхала до Лондона, де згодом народила ще двох дітей. Тепер родина повернулася в Україну.

Жінка зізналася, що найбільше хвилювалася саме через повернення дітей до української системи освіти. "Чесно, саме цього я боялась найбільше, адже я дуже полюбила британську систему освіти за повагу до дитини, її думок та внутрішнього світу без порівнянь та оцінювання", – розповіла багатодітна мама.

Втім, адаптація молодшої дитини до дитсадка пройшла легко. Хлопчик добре освоївся серед українських однолітків, а родина вже навіть встигла побувати на першому святі, яке дуже розчулило Олександру. "Віршики, костюми, стільки щирості і тепла, в мене сльози котилися горохом", – поділилася вона.

До навчання старшої дитини в українській школі батьки готувалися заздалегідь: близько пів року інтенсивно вивчали з сином українську мову. Однак найбільшим сюрпризом для матері стала кількість домашніх завдань.

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Олександра зауважила, що поєднувати уроки з гуртками, тренуваннями та турботою про трьох дітей їй непросто. До того ж після довгого навчального дня дитина вже втомлена, а батькам доводиться знаходити сили, щоб щовечора допомагати їй із домашньою роботою. "Я щиро вірю, що розвиток – це не лише школа, а й спорт, творчість та друзі", – пояснила жінка.

Водночас досвід навчання старшої дитини виявився позитивним завдяки вчительці та однокласникам. Авторка блогу наголосила, що родині пощастило з педагогом і класом, тому її найбільші побоювання щодо адаптації дітей після повернення не справдилися.

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