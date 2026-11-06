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Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
783
Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео
Українка шокувала фото приватного дитсадка у Франції за 500 євро на місяць. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Мама чотирьох доньок Анна Крилова-Тодурова показала який вигляд мають приватні дитячі садки у Франції, де перебування коштує 500 євро (понад 25 тисяч гривень) на місяць. Так, за словами українки, у закладах освіти старі брудні приміщення, в туалетах на унітазах відсутні кружки та жахливі умови в їдальнях. 

У дописі в Instagram жінка зазначає, що в одному із дитсадків малюки не мають приватності, адже туалет прохідний: з одного боку – коридор, а з іншого – вхід в їдальню. Коли батькам проводили екскурсію, одна дитина саме була у вбиральні, що порушувало її приватність. 

"Таке враження, що діти – це тварини і з ними можна поводитись як зі свинями. Брудні старі приміщення з жахливими ванними кімнатами, унітазами, на яких відсутні кружки та жахливі столові. Як ці манюні ходять в брудний туалет? Сідають на холодні унітази без кружка? Не мають ніякої приватності під час таких важливих справ, але в одній школі туалет був прохідним: з однієї сторони коридор, з іншої вхід в їдальню", – поділилася українка.

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За її словами, діти сплять на шезлонгах замість ліжок у приміщеннях без вікон. Крім того, вартість харчування складає 4,50 євро на день, на які, за словами жінки, у Франції неможливо нагодувати корисною їжею. 

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Туалет у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Ліжка у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Водночас Крилова-Тодурова зазначає, що справляють неприємне враження і директори закладів освіти, які нагадують прибиральниць, адже приходять на роботу без макіяжу або з брудним волоссям. 

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Який вигляд має приватний дитсадок у Франції

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Як проходить день у приватному дитсадку у Франції

"Я познайомилась з трьома директорами. Не хочу нікого образити, але наші жінки, які займають подібні посади виглядають так, що на них не можна надивитися. А чому? Щоб батькам та діткам було приємно з ними спілкуватися. Щоб одразу було зрозуміло, що це – пані директорка. Навіть я не дозволяю собі приходити на роботу без макіяжу або з брудною головою. Коли до нас виходили директори у Франції, я думала, що це прибиральниця, яка зараз нас проведе до директора. Незграбний одяг, запах поту, відсутність будь-якої доглянутості", – поділилась жінка.

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Кімната у приватному дитсадку Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Українка шокувала умовами у приватному дитсадку Франції за 500 євро на місяць: директорка як прибиральниця, брудні туалети і шезлонги замість ліжок. Фото і відео

Який вигляд мають приватні дитсадки у Франції. Джерело: Instagram / Анна Крилова-Тодурова

Раніше OBOZ.UA розповідав про цікаві факти про дитсадки в Канаді, які можуть шокувати українців.

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