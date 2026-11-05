''Українську мову визнають у Європі!'' Мережу захопили розповіді українців про школи Британії, Франції та Німеччини

Українську мову додадуть у державні коледжі Франції як другу іноземну, а у Великій Британії діти зможуть обирати її на випускному іспиті після 9 класу. Водночас у мережі розповіли, що в деяких землях Німеччини діти також зможуть обрати українську як другу іноземну мову.

Відео дня

Такою інформацією поділилися батьки та вчителі, які проживають за кордоном, під дописом пані Ірини у Threads. Жінка висловила сподівання, що завдяки подібним запровадженням українська мова популяризується в країнах світу.

"Читаю про те , що українську мову офіційно додають у державні коледжі Франції як другу іноземну, а в Британії розробляють державний іспит для старшокласників. Як педагог, я захоплююся цим визнанням нашої мови в Європі", – написала пані Ірина.

Дехто ділився, що їм бракує рідної мови за кордоном, зокрема й при оголошенні станцій у метро або автобусах.

"Коли слухаю оголошення в метро, станцій поїздів, автобусів, на летовищі та паромі, завжди уявляю , що почую і українською мовою. Передмістя Парижу".

А дехто з батьків зазначав, що як тільки предмет запровадять у школах, то оберуть його для своїх дітей.

РЕКЛАМА

"Я теж читала про це. Планую для своєї дитини обрати".

Нагадаємо, українські підлітки, які навчаються у школах Великої Британії, на GCSE (General Certificate of Secondary Education, офіційний атестат про базову середню освіту) зможуть обирати українську мову для складання. Відповідне рішення погодило Міністерство освіти цієї країни, де запевнили, що скласти іспит діти зможуть вже з 2029 року.

Головні історії дня

Про це під час візиту до школи Святої Марії у Лондоні, яка обʼєднує школи з українськими дітьми, сказала міністерка освіти Британії Джорджія Гулд. Вона перепросила в українських школярів, яких змушували вивчати російську мову. За словами посадовиці, екзаменаційна комісія нервувала щодо розробки нової кваліфікації для відносно невеликої групи учнів, проте рішення прийняте остаточно і українські діти зможуть обирати рідну мову для складання іспиту.

Серед предметів, які могли обрати школярі на GCSE, відсутня українська мова, проте є російська. Українську скасували в Англії, Уельсі та Північній Ірландії у 1995 році через відсутність попиту. Проте нині ситуація змінилася через приїзд до країни тисяч дітей-біженців із України. Багато українських підлітків у Британії засмучені тим, що місцеві школи змушують їх вивчати російську мову на GCSE, і розчаровані, що вони не можуть складати свою рідну.

РЕКЛАМА

Як відомо, у Франції, у регіонах Парижа, Альп-Марітіма, Версаля та Кретея, з вересня 2026 року стартував пілотний проєкт з вивчення української як другої іноземної. Саме у цих містах найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом, інформує Радіо свобода.

До цього у коледжах (5-9 класи) та ліцеях (10-12 класи) учні могли обирати другу іноземну з-поміж англійської, німецької, іспанської, італійської, португальської, польської, арабської та російської. Українська мова раніше не мала офіційного статусу іноземної, оскільки нею розмовляють лише в одній країні.

РЕКЛАМА

Збільшення кількості українських біженців та запит батьків після великої війни в Україні пришвидшило процес запровадження вивчення української як другої іноземної у школах. Викладатимуть мову педагоги з України, які отримали право працювати на території Франції. Пілотний проєкт запроваджено на три роки. Якщо попит не зменшиться, українська залишитися як друга іноземна. Станом на кінець травня 2026 року у Франції знайшли прихисток 74 100 українців.

У 2024-2025 навчальному році федеральна земля Гессен стала першим регіоном у Німеччині, де українська мова була введена як друга іноземна у школах. У цьому регіоні проживає близько 20 тисяч українських школярів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проєкт реалізували у 16 містах. До нього залучити близько 300 українських педагогів, які викладали у школах Гессену.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка поділилася цікавими фактами про навчання у школах Болгарії.