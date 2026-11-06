Українським школярам додадуть 7 нових предметів: діти вчитимуться застосовувати знання в житті

Міністерство освіти та науки України схвалило сім нових уроків для учнів старшої школи. Уроки присвячені захисту тварин, волонтерству, громадсянській відповідальності та кліматичним викликам. Діти вчитимуться застосовувати знання для розвʼязання реальних життєвих проблем, розвиваючи критичне мислення, епатію, медіаграмотність і відповідальність.

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Про це освітнє відомство повідомило на офіційному сайті. Заняття передбачають практичні завдання, дискусії, командну роботу та перевірку фактів. У межах проєкту вже схвалено 21 урок для молодшої, середньої та старшої школи.

Що вивчатимуть школярі

правила догляду за тваринами та допомоги безпритульним улюбленцям

дізнаватимуться про благодійність, волонтерство та вплив індустрії розваг на тварин

досліджуватимуть кліматичні зміни, рослинне харчування, ШІ і біотехнології

обговорюватимуть порятунок тварин під час війни та моделюватимуть світ у 2050 році

На заняттях школярі не лише отримуватимуть нові знання, а й будуть застосовувать їх на практиці: досліджувати проблеми, перевіряти факти, дискутувати, працювати в командах і розробляти власні рішення.

"Наприклад, під час першого уроку-дослідження учні вивчають п’ять свобод тварин, розглядають реальні кейси, дізнаються більше про відповідальний догляд за домашніми улюбленцями, а на завершення створюють власну соціальну кампанію "Adopt, Don’t Shop!", щоб привернути увагу до адопції безпритульних тварин", – йдеться у повідомленні МОН.

Таким чином гуманна освіта виходить за межі звичного викладання інформації. Діти вчаться відрізняти факти від міфів, розглядати проблему з різних перспектив, аргументувати власну позицію, працювати в команді та брати відповідальність за результат. А практичні завдання допомагають перетворювати співчуття на конкретні дії – від соціальних кампаній до волонтерських ініціатив.

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Як учителям обрати урок

Для зручності педагогів на сайті проєкту створили рубрикатор, який допомагає добирати заняття відповідно до потреб класу. Уроки можна шукати і за освітніми галузями, і за навичками, які вони розвивають.

До кожного уроку підготовлено навчальні матеріали, які можна завантажити й безоплатно використовувати в освітньому процесі. Вчителі можуть проводити уроки повністю або використовувати окремі частини, поєднувати матеріали різних занять і доповнювати їх актуальними дослідженнями чи новинами за темою.

Головні історії дня

Протягом 2025-2026 навчального року до ініціативи долучилися понад 2 тисячі педагогів, а навчальні заходи охопили більш ніж 24 тисячі дітей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у МОН знайшли ініціативу, хто викладатиме учням старшої школи, якщо бракуватиме вчителів.