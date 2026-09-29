Український школяр увійшов до трійки найкращих молодих учених Європи: що він винайшов. Фото

Український школяр Михайло Білоус посів третє місце на престижному Конкурсі молодих вчених Європейського союзу (EUCYS). Хлопець отримав відзнаку за розробку штучного інтелекту для створення екологічних антибактеріальних препаратів.

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Про юного винахідника та його розробку МАН розповіла на офіційний сторінці у Facebook. Студент академії та учень київської гімназії "Кларис Вербіс" презентував на міжнародному рівні нейромережу під назвою "PhagoRix". Ця розробка допомагає створювати ліки проти бактерій оперативно та без шкоди для навколишнього середовища.

Науковий проєкт хлопця високо оцінило фахове європейське журі. А сам дослідник виборов н конкурсі грошову премію в розмірі 3500 євро на подальший розвиток цієї ідеї. Підготовкою винахідника займалася його наукова керівниця – вчителька біології та хімії Вікторія Валеріївна Головань.

Цього року українську команду на конкурсі представляли двоє переможців внутрішнього Конкурсу-захисту робіт МАН. Обидвоє пройшли жорсткий відбір у категоріях "Навколишнє середовище" та "Інженерія". Другою учасницею делегації стала Поліна Урсул, учениця Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. Дівчина під керівництвом учителя фізики Олександра Юрійовича Мєшкова розробила концепт портативного пристрою, здатного розпізнавати жести за допомогою інерційних датчиків.

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Конкурс молодих вчених Європейського союзу (EUCYS) є одним із найавторитетніших наукових змагань Європи. Із 1994 року захід щорічно об'єднує та відзначає найкращі дослідницькі проєкти науковців віком від 14 до 20 років.

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