Українці часто кажуть ''підняти крик'', але це помилка: як правильно

Коли у публічному місці стається якась халепа чи трапляється конфлікт, це практично завжди супроводжується неабияким шумом. Хтось скаже, що в такій ситуації "піднімається крик", але з точки зору української мови таке формулювання не можна назвати вдалим.

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На це, зокрема, вказує словник "Мова – не калька". Він називає дане словосполучення бездумним копіюванням російського відповідника. Росіяни справді кажуть в таких випадках "поднять крик". OBOZ.UA розбирався, як краще замінити цей вислів.

Шум, який ми чуємо, коли одночасно голосно розмовляють одразу кілька людей, українською мовою має особливу назву. Таке безладне звучання ми називаємо словом "галас". Звісно, є у нього й кілька яскравих синонімів:

гамір;

буча;

гук;

репет;

ґвалт;

шум;

крикнява;

гармидер;

рейвах;

тарарам;

калабалик.

Більшість із них можна сміливо поєднувати з дієсловом "здіймати". Це синонім до "піднімати", але який при цьому має додаткове особливе значення – підвищувати рівень чогось, посилювати якість, тон тощо.

Отже, у випадку, коли всі намагаються одне одного перекричати, кажемо:

здійнявся галас / шум / крик / репет / ґвалт / гамір / рейвах / тарарам / калабалик / буча

а також:

стояв крик / галас / репет / крикнява тощо;

наробити галасу / тарараму / репету / шуму / гармидеру.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно передати українською значення вислову "хлопать ушами"