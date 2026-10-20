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Українці часто кажуть "підняти крик", але це помилка: як правильно

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
123
Українці часто кажуть "підняти крик", але це помилка: як правильно
На багатоголосий шум українською мовою кажуть "здійнявся галас". Але не тільки. Джерело: Unsplash

Коли у публічному місці стається якась халепа чи трапляється конфлікт, це практично завжди супроводжується неабияким шумом. Хтось скаже, що в такій ситуації "піднімається крик", але з точки зору української мови таке формулювання не можна назвати вдалим.

На це, зокрема, вказує словник "Мова – не калька". Він називає дане словосполучення бездумним копіюванням російського відповідника. Росіяни справді кажуть в таких випадках "поднять крик". OBOZ.UA розбирався, як краще замінити цей вислів.

Українці часто кажуть ''підняти крик'', але це помилка: як правильно

Тлумачення слова "галас". Джерело: Скриншот

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Шум, який ми чуємо, коли одночасно голосно розмовляють одразу кілька людей, українською мовою має особливу назву. Таке безладне звучання ми називаємо словом "галас". Звісно, є у нього й кілька яскравих синонімів:

  • гамір;
  • буча;
  • гук;
  • репет;
  • ґвалт;
  • шум;
  • крикнява;
  • гармидер;
  • рейвах;
  • тарарам;
  • калабалик.

Більшість із них можна сміливо поєднувати з дієсловом "здіймати". Це синонім до "піднімати", але який при цьому має додаткове особливе значення – підвищувати рівень чогось, посилювати якість, тон тощо.

Отже, у випадку, коли всі намагаються одне одного перекричати, кажемо:

  • здійнявся галас / шум / крик / репет / ґвалт / гамір / рейвах / тарарам / калабалик / буча

а також:

  • стояв крик / галас / репет / крикнява тощо;
  • наробити галасу / тарараму / репету / шуму / гармидеру.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно передати українською значення вислову "хлопать ушами"

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