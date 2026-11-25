Учитель історії та колишній директор Вінницького ліцею Олександр Козлов розкритикував проєкт Міністерства освіти та науки " НУШ у класі". Згідно з ним, уроки у школах відвідуватимуть наглядачі, щоб фіксувати практику та визначатимуть якої допомоги потребують учителі.

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У дописі в Facebook освітянин зазначає, що у разі таких перевірок уроки перетворяться на театральні вистави, адже вчителі "гратимуть" для наглядачів, а не працюватимуть для дітей. Крім того, від подібних експериментів за кілька років у школі не залишиться педагогів, які проводять уроки без належно обладнаних класів. Тоді як кабінети фізики і математики будуть порожніми, адже вчителі потребують гідної оплати праці, а не спостерігачів, які рахуватимуть "частоту зворотнього звʼязку".

"Візит сторонньої людини на останню парту миттєво перетворить будь-який урок на дешеву театральну виставу, бо в країні, де десятиліттями панувала ревізорська культура, вчитель на інстинктивному рівні гратиме для перевіряючого, а не працюватиме для дітей. Учителеві, який тягне півтори ставки за копійки, без реактивів, приладів і нормального опалення в класі, не потрібен черговий балакучий супервізор, який порахує частоту його "зворотного зв’язку", – написав Козлов.

"Йому потрібні гідна оплата праці, обладнаний кабінет і елементарний спокій від нескінченних міністерських експериментів. І якщо в МОН цього досі не зрозуміли, то вже за два-три роки їхнім сертифікованим спостерігачам із планшетами просто не буде за ким спостерігати – хіба що за порожніми класами та закритими на замок кабінетами фізики й математики", – додав він.

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За словами освітянина, в ініціативі не передбачаються умови в яких проходять уроки в українських школах. Зокрема, коли діти перебувають чотири години в укритті через повітряну тривогу вночі, а потім намагаються вчитися протягом дня.

Освітній експерт зауважує, що замість глибокого аналізу змісту освіти, наукової бази та академічної підготовки, вчителів перевірятимуть по пунктах. Крім того, нині важливіше було б знайти кошти на сучасні лабораторії з фізики чи хімії, вчасно надруковані підручники чи зарплати педагогів, аби вони не йшли у репетиторство чи виїзжали за кордон.

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"Тренінги, посібники, зарплати координаторів та галочки в звітах перед міжнародними донорами освоюються швидко, красиво і без зайвого клопоту. Набагато важче знайти гроші на сучасні лабораторії для фізики й хімії, вчасно надрукувати підручники чи заплатити вчителеві таку зарплату, щоб він не тікав зі школи в репетиторство або за кордон", – зазначив педагог.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що викладач розкритикував карʼєрних радників у школах і викликав дискусію в мережі.