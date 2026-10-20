В одному з міст України скасували осінні канікули

У Кам’янець-Подільській громаді змінився графік осінніх канікул. Відтак, їх перенесено з 26 жовтня, на 14 грудня 2026 року.

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Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування поточної безпекової ситуації. Про це повідомила Камʼянець-Подільська міська рада.

"Перенесення канікул дозволить максимально використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової та електричної енергії в період зимового похолодання", – йдеться у повідомленні.

Відповідні рішення ухвалені педагогічними радами закладів освіти громади в межах їхньої автономії, передбаченої Законом України "Про повну загальну середню освіту". Навчання у жовтні та листопаді триватиме у звичному режимі відповідно до затверджених розкладів. Про тривалість канікул, дату їх завершення та відновлення навчання адміністрації закладів освіти повідомлять додатково через класних керівників та електронні журнали.

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Нагадаємо, в Україні навчальний рік проходитиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го. І семестр розпочався 1 вересня і продовжиться до 23 грудня 2026 року, ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027-го.

Водночас у Києві осінні канікули рекомендовано провести з 26 жовтня до 1 листопада, зимові – з 24 грудня до 10 січня, весняні – з 22 до 28 березня. Для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

28 травня школи, за рекомендацією, можуть провести свято Останнього дзвоника. З 31 травня до 30 червня заклади можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, роботу гуртків та інші заходи в межах освітнього процесу.

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