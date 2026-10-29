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В Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів: що готує МОН

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
177
В Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів: що готує МОН
В Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів. Джерело: Unsplash

В Україні продовжать укрупнення закладів вищої освіти, проте розроблять законопроєкт, який визначатиме чіткі критерії. Міністр освіти та науки Андрій Бутенко підкреслив, що виші повинні розуміти, за яких умов вони знаходяться в зоні ризику.

Про це чиновник сказав під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій. За його словами, відповідна ініціатива часто викликала заперечення у керівників вишів, які зверталися до судів.

"Якщо ви звернете увагу на наш план дій уряду, там є ця частина, вона прямо записана, що "продовжити систему укрупнення закладів вищої освіти". Але механічне укрупнення нічого не дає, якщо немає системи", – сказав Бутенко.

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"Чому це важливо? Тому що як бачимо, що події, які відбувалися останнім часом – багато закладів вищої освіти зверталися до судів і ми мали неоднозначну судову практику у практиці реалізації укрупнень", – додав він.

В Україні хочуть змінити правила об'єднання університетів: що готує МОН

Бутенко повідомив, що відбуватиметься з вишами в Україні. Джерело: Facebook Андрій Бутенко

Як відомо, програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає продовження політики модернізації мережі закладів вищої освіти через укрупнення та об'єднання. Зокрема, передбачає об'єднання щонайменше 6 закладів вищої освіти до кінця 2027 року.

Укрупнення університетів відбувається для підвищення якості освіти та конкурентноспроможності у європейському середовищі. Студенти в українських вишах повинні мати вибір профілів, основну та додаткову спеціальність. А цього можна досягти лише у великих та ефективних закладів вищої освіти.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які українські виші мають найнижчий ступінь ризику 2026.

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